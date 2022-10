Rishi Sunak wird britischer Premierminister

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Elizabeth Piper und William Schomberg

London (Reuters) - Der frühere britische Finanzminister Rishi Sunak wird neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs.

Der 42-jährige ehemalige Hedgefonds-Manager setzte sich am Montag im Rennen um den Vorsitz der Tory-Partei durch. Damit ist klar, dass er die Nachfolge der vergangene Woche nach nur kurzer Amtszeit zurückgetretenen Partei- und Regierungschefin Liz Truss antreten wird. Erwartet wurde, dass Sunak von König Charles III. noch am Montag oder spätestens am Dienstag mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt wird. Sunak ist indischer Abstammung und wird damit der erste britische Premierminister mit Migrationshintergrund. Er steht vor der schwierigen Aufgabe, Großbritannien durch die Wirtschaftskrise zu führen und seine zerstrittene Partei zu einen.

Die ehemalige Verteidigungsministerin Penny Mordaunt hatte sich am Montag aus dem Rennen zurückgezogen und erklärt, sie unterstütze die Bewerbung Sunaks. Der frühere Regierungschef Boris Johnson hatte am Sonntag auf eine Bewerbung verzichtet.

Der Chef der Konservativen Partei wird automatisch neuer Premierminister, da die Torys nach wie vor eine komfortable Mehrheit im Londoner Unterhaus haben. In Umfragen sind die Konservativen mittlerweile allerdings abgestürzt. Die oppositionelle Labour-Partei liegt demnach haushoch vorne und fordert Neuwahlen. Truss war vergangene Woche als Tory-Vorsitzende zurückgetreten.

Mordaunt sprach von einer "Entscheidung von historischem Ausmaß", die die Vielfalt und das Talent der Konservativen Partei zeige. Sunak wollte sich noch am Nachmittag vor den Abgeordneten des Unterhauses äußern. Johnson war erst kürzlich nach mehreren Skandalen von Amt des Premierministers zurückgetreten. Seine Nachfolgerin Truss wiederum hatte nach nur sechs Wochen nach einer von Finanzmarktturbulenzen und politischen Wirren geprägten Regierungszeit das Handtuch geworfen.

(Reuters-Büro London, geschrieben von Alexander Ratz, redigiert von Jörn Poltz.; Redigiert von; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)