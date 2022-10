Was die Börse vom Spielcasino unterscheidet - n-tv Zertifikate vom 20.10.2022

Stehen die Chancen auf schwarz oder rot an der Börse immer auf fünfzig zu fünfzig? Ist es dort also ähnlich wie beim Roulette? Raimund Brichta spricht mit Matthias Hüppe von der #HSBC darüber, was die #Börse vom Casino unterscheidet und wie man das fürs eigene Handeln nutzen kann.



►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6053MWv4x

►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6054MWv4I

►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6055MWv4L