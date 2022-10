WOCHENVORSCHAU: Termine bis 04. November 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 4. November

------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 24. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen 22:05 USA: Qualtrics, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 09:15 FRA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 09/22 15:45 USA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Großbäckereien e.V., Gütersloh 12:00 DEU: 5. Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum «Rebuild Ukraine» zu Wiederaufbaukonzepten für die ukrainische Wirtschaft Die Veranstaltung findet auf Initiative des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft sowie der Deutsch-Ukrainischen Industrie- und Handelskammer (AHK Ukraine) statt. + 12.00 Eröffnung durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den ukrainischen Premierminister Denys Schmyhal u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) 18:00 DEU: Energiepolitisches Forum von Friedrich-Ebert-Stiftung und Julius-Leber-Forum u.a. zu Belastung durch höhere Preise für Verbraucher, Hamburg LUX: Treffen der EU-Umweltminister, Luxemburg + 09.50 Statement Bundesumweltministerin Steffi Lemke zum Auftakt des Treffens GBR: Beginn eines fünftägigen Streiks der Beschäftigten beim Fährendienst in London-Woolwich ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 03:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen (14.30 h Call) 06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen 06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen 06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen (10.45 h Call) 07:00 DEU: SAP, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Amadeus Fire, 9Monatszahlen 07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen (14.00 h Call) 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen 07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz 07:25 FRA: Remy Cointreau, Halbjahresumsatz 07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen 08:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Wintershall, Q3-Zahlen (10.00 Call) 12:00 USA: General Motors, Q3-Zahlen 12:00 USA: UPS, Q3-Zahlen 12:20 USA: General Electric, Q3-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q3-Zahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen 12:55 USA: Raytheon Technologies, Q3-Zahlen 14:00 USA: Twitter, Q3-zahlen 17:40 FRA: Michelin, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen 18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen 22:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen 22:05 USA: Visa, Q3-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen 22:05 USA: Alphabet, Q3-Zahlen 22:05 USA: Microsoft, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Berentzen, Q3-Zahlen NLD: Randstad, Q3-Zahlen USA: Halliburton, Q3-Zahlen USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen USA: Valero Energy, Q3-Zahlen USA: Corning, Q3-Zahlen USA: Moody's, Q3-Zahlen USA: JetBlue Airways, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 09/22 (endgültig) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), 08/22 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 10/22 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 BEL: Geschäftsklima 10/22 15:00 USA: FHFA-Index 08/22 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/22 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/22 22:30 USA: API-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Automobilwoche-Kongress u.a. mit Stellantis-CEO Carlos Tavares, VW-Vorstand Murat Aksel und Mercedes-Benz-Vorstand Jörg Burzer, Berlin 11:00 DEU: Hybride Pk Sparkassenverband stellt Vermögensbarometer vor ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 26. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sulzer, Auftragseingang 9 Monate 06:15 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen 06:50 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Q4/FY Trading Statement 07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 h Call) 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group, Q3-Zahlen (9.10 h Call) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 h Pk) 07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen 07:00 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Q3-Umsatz 07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen 07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (9.30 Pressecall) 08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz 08:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen 08:20 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen 13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz 22:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen 22:05 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen 22:30 USA: Meta, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Intershop, Q3-Zahlen FRA: Carrefour, Q3-Umsatz FRA: Atos, Q3-Zahlen FRA: Thales, Q3-Umsatz FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Umsatz FRA: Sodexo, Jahreszahlen ITA: Saipem, Q3-Zahlen NOR: Telenor, Q3-Zahlen NOR: Storebrand, Q3-Zahlen PRT: EDP Renovaveis, Q3-Zahlen USA: General Dynamics, Q3-Zahlen USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Frühindikatoren 08/22 (endgültig) 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 09/22 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/22 10:00 EUR: Geldmenge M3 09/22 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 09/22 (vorläufig) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 09/22 16:00 CAN: Bank of Canada, Zinsentscheidung 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Industrieproduktion 09/22 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH urteilt zu Elektroautos: Darf eine Autobank dem Kunden eine vermietete Batterie aus der Ferne abschalten?, Karlsruhe 10:00 DEU: BGH prüft kombinierte Kauf- und Mietverträge mit Verwertungsklausel für Kraftfahrzeuge, Karlsruhe 14:00 DEU: Landgericht Karlsruhe verhandelt über die Zulässigkeit eines Online-Marktplatzes für Apotheken 15:00 DEU: Bundesverfassungsgericht urteilt zu Unterrichtungspflichten der Bundesregierung in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Karlsruhe ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bucher, Q3-Zahlen 06:45 CHE: Credit Suisse, Q3-Zahlen sowie Pk von CEO Ulrich Körner zu den Details des Umbauplans 07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Kion, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Software, Q3-Zahlen (9.30 h Call) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (detailliert) (11.30 h Call) 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Swiss, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen (15.00 h Call) 07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz 07:00 SWE: Volvo Car, Q3-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, 9Monatszahlen (9.00 h Call) 07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen 07:30 DEU: SNP, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Kuka, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz 07:30 FRA: EdF, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Beiersdorf, 9Monatszahlen (8.00 h Call) 08:00 DEU: MTU, Q3-Zahlen (9.30 h Call) 08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz 08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz 08:00 DEU: Washtec, Q3-Zahlen 08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz 08:15 DEU: Traton, Q3-Zahlen 09:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen 10:30 DEU: Trumpf, Bilanz-Pk 2022, Ditzingen 11:30 FIN: Kone Oyj, Q3-Zahlen 12:00 DEU: Linde, Q3-Zahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen 12:45 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen 12:55 USA: McDonald's, Q3-Zahlen 13:00 USA: Altria, Q3-Zahlen 13:00 ITA: Mediobanca, Q1-Zahlen 14:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen 18:00 FRA: Danone, Q3-Umsatz 18:05 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz 18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz 22:00 USA: Amazon, Q3-Zahlen 22:30 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen 22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q4-Zahlen 22:30 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen ESP: Ferrovial, Q3-Zahlen FRA: Rexel, Q3-Umsatz FRA: Korian, Q3-Umsatz FRA: Casino Guichard Perrachon, Q3-Umsatz NOR: Schibsted, Q3-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen USA: International Paper, Q3-Zahlen USA: Baxter International, Q3-Zahlen USA: BorgWarner, Q3-Zahlen USA: Comcast, Q3-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen USA: Weyerhaeuser, Q3-Zahlen USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen USA: Southern Company, Q3-Zahlen USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen USA: First Solar, Q3-Zahlen USA: Resmed, Q1-Zahlen USA: Pinterest, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/22 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q3/22 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/22 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/22 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 h Pk) 14:30 USA: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/22 (vorläufig) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/22 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Manipulationssoftware für Playstation-Spieler, Karlsruhe ----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz 06:55 ESP: BBVA, Q3-Zahlen 07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen (8.30 h Call) 07:00 CHE: SIG Group, Q3-Zahlen (9.00 h Call) 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q3-zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Safran, Q3-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen 07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen 08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz 08:00 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen 08:00 GBR: IAG International Airlines, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Audi, 9Monatszahlen 11:30 DEU: Traton, Pk zu den 9Monatszahlen 12:15 USA: Chevron, Q3-Zahlen 13:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen 13:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Porsche AG, Call zu den 9Monatszahlen (14.15 Media-Call, 14.45 Analystencall) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Meyer Burger, außerordentliche Hauptversammlung DEU: PSI Software, 9Monatszahlen (detailliert) CHE: SIG Group, Q3-Umsatz ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen FRA: Airbus, Q3-Zahlen SWE: Saab, Q3-Zahlen SWE: Electrolux, Q3-Zahlen USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 10/22 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 09/22 06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 10/22 07:30 FRA: Konsumausgaben 09/22 07:30 FRA: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 10/22 08:00 DEU: Außenhandel nach Transportmitteln, Januar - August 2022 09:00 AUT: BIP Q3/22 09:00 ESP: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung) 09:00 AUT: Erzeugerpreise 09/22 09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 09:00 TUR: Handelsbilanz 09/22 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Brandenburg, Bayern 10/22 10:00 DEU: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 11:00 BEL: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung) 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 10/22 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/22 11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/22 (endgültig) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 09/22 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 09/22 14:30 USA: Realer privater Konsum 09/22 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 09/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/22 EUR: Fitch Ratingergebnis Kroatien, Belarus EUR: S&P Ratingergebnis Finnland, Schweden EUR: Moody's Ratingergebnis Polen ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 31. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 NLD: Shop Apotheke, Q3-Zahlen 07:25 CHE: SNB, 9Monatszahlen 21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen USA: Marriott International, Q3-Zahlen USA: Avis Budget, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Industrieproduktion 09/22 (vorab) 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 09/22 03:30 CHN: Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/22 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 09/22 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 09/22 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 09/22 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 09/22 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 10:00 ITA: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 PRT: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig) 14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/22 15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/22 SONSTIGE TERMINE GBR: Der britische Finanzminister Jeremy Hunt will den mittelfristigen Finanzplan vorlegen, London ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 1. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Burckhardt, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen 07:00 NLD: DSM, Q3-Umsatz 08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen 11:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen 12:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen 21:05 USA: Mondelez International, Q3-Zahlen 21:15 USA: AMD, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz USA: Edison International, Q3-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen USA: American International Group, Q3-Zahlen USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen USA: Kfz-Absatz 10/22 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 09:00 CHE: Seco Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Oktober) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung) 14:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung) 15:00 USA: Bauausgaben 09/22 15:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/22 21:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 14:00 DEU: Fortsetzung Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker - Urteil erwartet, Wiesbaden ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 2. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen 07:00 AUT: ams-Osram AG, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Wizz Air, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q3-Zahlen 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang im Maschinenbau 09/22 13:00 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Axa, Q3-Umsatz 21:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen 21:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen 21:05 USA: Ebay, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Evotec, Capital Markets Day DEU: Norma Group, Q3-Zahlen CHE: Transocean, Q3-Zahlen DNK: Vestas, Q3-Zahlen FRA: Imerys, Q3-Zahlen GBR: Next, Q3-Umsatz GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz USA: Allstate, Q3-Zahlen USA: Boeing, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Im- und Exporte 09/22 09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q4/22 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/22 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung) 13:15 USA: ADP-Beschäftigung 10/22 15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Arbeitslosenquote 09/22 19:00 USA: FOMC Zinsentscheid ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 3. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Adecco, Q3-Zahlen 06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen (detailliert) 14.00 h Pk) 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 h Call) 07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen 07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen (14.00 h Call Analysten) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk) 07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen 07:25 DEU: Compugroup Medical, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen 07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, 9Monatszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (10.00 h Pk) 07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q3-Zahlen 07:30 AUT: AT&S, Q2-Zahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen 07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen 07:40 DEU: Elringklinger, Q3-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz 08:00 NLD: Stellantis, Q3-Umsatz 08:00 DEU: PVA Tepla, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3-Umsatz 08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen 11:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen 12:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen 12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen 13:00 USA: Kellogg, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen 17:50 ITA: Enel, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen 21:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen 21:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen 21:05 USA: Starbucks, Q4-Zahlen 21:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: Novozymes, Q3-Zahlen FRA: Legrand, Q3-Zahlen FRA: Faurecia, Capital Markets Day ITA: Leonardo, Q3-Zahlen NLD: Euronext, Q3-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen USA: Cummins, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 10/22 08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben Q3/22 08:00 TUR: Verbraucherpreise 10/22 08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/22 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/22 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 09/22 10:30 GBR: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 09/22 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:30 USA: Handelsbilanz 09/22 13:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/22 (vorläufig) 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:45 USA: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung) 15:00 USA: Auftragseingang Industrie 09/22 15:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/22 (endgültig) 15:00 USA: ISM Index Dienste 10/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Deutscher Insolvenzverwalterkongress 2022, Berlin + 10.00 Pressegespräch des VID mit dem Verbandsvorsitzenden Christoph Niering und dem Geschäftsführer Daniel Bergner DEU: Treffen der Außenministerinnen und Außenminister im Rahmen des deutschen G7-Vorstandes, Münster DEU: "Zeit für Demokratie" und "Deutsche Wirtschaftsforum" in Paulskirche Frankfurt Die ZEIT Verlagsgruppe veranstaltet "ZEIT für Demokratie" und das "Deutsche Wirtschaftsforum" live im historischen Rahmen der Frankfurter Paulskirche. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), die Präsidentin des EU-Parlaments Roberta Metsola und Eckart von Hirschhausen werden bei der Veranstaltung sein und zu demokratischen Werten sowie über den Einfluss globaler Krisen auf unser zukünftiges Miteinander diskutieren. 17:30 DEU: "Eurobörsentag" der "Börsen-Zeitung", Frankfurt/M. Mit einem Gastvortrag des hessischen Finanzministers Michael Boddenberg (CDU). Anschließend Podiumsdiskussion: Thomas Book (Deutsche Börse), Ingrid Hengster (Barclays) und Sven Hauke (PwC Deutschland). HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 4. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (7.30 h Call) 07:00 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Krones, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 AUT: Andritz, Q3-Zahlen 08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen 08:30 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Telefonica, 9Monatszahlen ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen PRT: EDP, Q3-Zahlen USA: Hershey, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 09/22 08:45 FRA: Industrieproduktion 09/22 09:00 ESP: Industrieproduktion 09/22 09:15 ESP: PMI Dienste 10/22 09:45 ITA: PMI Dienste 10/22 09:50 FRA: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 09/22 13:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/22 EUR: Fitch Ratingergebnis Frankreich EUR: Moody's Ratingergebnis Irland, Norwegen -----------------------------------------------------------------------------------------

