Adidas beendet Zusammenarbeit mit Rapper Kanye West

München (Reuters) - Adidas und der umstrittene Rapper Kanye West gehen getrennte Wege.

Der Sportartikelkonzern erklärte am Dienstag in Herzogenaurach, er beende die erfolgreiche Partnerschaft mit dem Rapper, der sich inzwischen Ye nennt, mit sofortiger Wirkung. "Die jüngsten Äußerungen und Handlungen von Ye sind inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich", erklärte Adidas. "Sie verstoßen gegen die Werte des Unternehmens wie Vielfalt und Inklusion, gegenseitigen Respekt und Fairness." West hatte vor kurzem erneut Schlagzeilen mit als antisemitisch gewerteten Äußerungen gemacht. Die Produktion der gemeinsamen Produktlinie "Yeezy" werde mit sofortiger Wirkung eingestellt, hieß es in der Mitteilung. Das werde Adidas im laufenden vierten Quartal bis zu 250 Millionen Euro Gewinn kosten.

