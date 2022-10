Britischer Premier Sunak will Scherben seiner Vorgängerin aufkehren

LONDON (dpa-AFX) - Der neue britische Premierminister Rishi Sunak hat seiner Vorgängerin Liz Truss Fehler vorgeworfen und seinem Land die Lösung der aktuellen Probleme versprochen. "Es wurden Fehler gemacht", sagte der frisch ernannte Regierungschef in der Downing Street in seiner ersten Ansprache an die Nation mit Blick auf die kurze Amtszeit von Truss. Diese war mit ihrer radikalen Wirtschaftspolitik schnell gescheitert.

Er wolle den Schaden reparieren, sagte Sunak. Er versprach seinem Land mehr Stabilität in einer "ernsthaften Wirtschaftskrise". Dafür müssten jedoch auch "schwierige Entscheidungen" getroffen werden, sagte der 42-Jährige.

Sunak war am Montag von seiner Konservativen Partei zum neuen Vorsitzenden gekürt und am Dienstag von König Charles III. mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden. Sunak ist nach dem Rücktritt seiner Vorgängerin Truss nach nur wenigen Wochen im Amt der dritte Premierminister innerhalb von zwei Monaten./swe/DP/nas