Bundestagspräsidentin Bas: Krim-Annexion niemals anerkennen

ZAGREB (dpa-AFX) - Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat die Einverleibung ukrainischer Gebiete durch Russland verurteilt. "Wir werden diese illegalen Annexionen - einschließlich der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim - niemals anerkennen", erklärte die Politikerin am Dienstag auf einer Konferenz der sogenannten Krim-Plattform in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. "Die Krim gehört zur Ukraine", fügte Bas hinzu.

Russland hatte die Halbinsel Krim bereits 2014 annektiert. Ende September dieses Jahres hatte Moskau die Annexion von weiteren, militärisch besetzten Gebieten in der Süd- und Ost-Ukraine proklamiert.

In der 2021 gegründeten Krim-Plattform sind über 40 Staaten sowie mehrere internationale Organisationen vertreten, die die Ukraine unterstützen. In Zagreb trafen sich erstmals die Parlamentspräsidentinnen und - präsidenten der Teilnehmerländer. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wandte sich mit einer Videobotschaft an die Versammelten./gm/DP/zb