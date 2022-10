Covestro: Aktie nach Zahlen im Minus – Hohe Preise und sinkende Nachfrage belasten

Was ergeben für einen Chemiekonzern hohe Gas- und Energiepreise plus eine sinkende Nachfrage? Richtig: Sinkender Gewinn. Der Covestro-Chef Markus Steilemann reduzierte vor diesem Hintergrund die Prognose für das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von der Spanne 1,7 bis 2,2 Mrd. Euro auf die Spanne 1,7 bis 1,8 Mrd. Euro. Analysten hatten mit dieser Stutzung der Prognose gerechnet.

Umsatz gestiegen, EBITDA gesunken

Im dritten Quartal des laufenden Jahres ist der Umsatz zwar um knapp 7 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro gewachsen, das EBITDA ist aber um nahezu 66 Prozent auf 302 Mio. Euro eingebrochen. Dieser Einbruch hat zwei Gründe: steigende Preise beim Verkauf an die Kunden und ein schwacher Euro.

Aber auch die sinkende Nachfrage auf Seiten der Kunden hat Covestro stark in Mitleidenschaft gezogen, da aufgrund des schlechten Marktumfeldes die Geschäfte in allen Sparten schlechter liefen.

Covestro mit Minigewinn

Eine kleine gute Nachricht gibt es aber doch: Covestro ist nicht in die Verlustzone gefallen und vermeldet einen Gewinn in Q3 von 12 Mio. Euro. Im Vorjahresquartal lag er noch bei 472 Mio. Euro.

Der freie operative Mittelzufluss, also das Geld, was im Tagesgeschäft letztlich bei Covestro hängen bleibt, sank im Sommerquartal um mehr als 90 Prozent auf 33 Millionen Euro. Hier kalkuliert Konzernchef Steilemann für 2022 nun mit 0 bis 100 Millionen Euro, nachdem seit der Prognosesenkung im Sommer bis zu 500 Millionen Euro avisiert worden waren.

(mit Material von dpa-AFX)