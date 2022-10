DAX: Konsolidierung zwingend erforderlich

Der Deutsche Aktienindex DAX hat seit Ende September eine fünfwellige Erholungsbewegung absolvieren können, darauf folgt in der Regel eine dreiwellige Konsolidierung. Anschließend könnten neuerliche Höchstststände erklommen werden.

Vorläufig allerdings ist ein Rücksetzer unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei derzeit 12.748 Punkten auf 12.390 Punkte zu erwarten, darunter könnte es noch einmal auf glatt 12.000 abwärts gehen.

Auf der Oberseite hat das Barometer leider die Chance verpasst, einen Anstieg an 13.170 Punkte und damit ein charttechnisches Zielniveau zu absolvieren. Von daher ist von anhaltender Schwäche auszugehen.

Im besonderen Fokus steht am Nachmittag das Verbrauchervertrauen Conference Board per Oktober der USA auf der Agenda, zeitgleich wird noch der Richmond-Fed-Manufacturing-Index per Oktober präsentiert. Um 22:30 Uhr folgen noch die wöchentlichen API-Rohöllagerbestände.