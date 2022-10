Deshalb investiere ich 2.500 Euro in diesen Index! Achtung, es ist nicht der S&P 500!

Ein ETF (Exchange Traded Funds) auf einen breit gestreuten Index wie den S&P 500 ist wohl eine empfehlenswerte Investition für viele Börsenanfänger, die einen Anlagehorizont von 20 Jahren oder mehr haben.

Möchte man die Rendite jedoch optimieren, könnte man sich Gedanken über eine oder mehrere Depotbeimischungen machen. Denn je diversifizierter das Portfolio ist, desto niedriger auch das Risiko. Neben Qualitätsaktien kann man auch ETFs auf andere Indizes erwerben. Besonders interessant ist aus meiner Sicht aktuell der Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF (WKN: A1XEJT).

Small Caps als Inflationsschutz?

Dieser ETF umfasst 1.991 US-amerikanische Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung (Small Caps). Wenngleich es selten Marktphasen gab, die komplexer als die aktuelle Situation waren, lohnt sich an der Börse immer ein Blick in die Vergangenheit.

So konnte zum Beispiel der Russell 2000 Index im Zeitraum hoher Inflationsraten zwischen 1979 und 1983 sein Pendant, den S&P 500, um über 80 % schlagen. Ähnliches trifft auf die wirtschaftlich schwierigen Jahre zwischen 1990 und 1994 sowie zwischen 1999 und 2014 zu.

Wenngleich die Datensätze für eine statistische Bestätigung nicht ausreichen, lässt sich zumindest die These in den Raum stellen, dass der Russell 2000 den S&P 500 in wirtschaftlich schwierigen Zeiten schlagen könnte. Dafür konnte der S&P 500 in der Vergangenheit in Expansionsjahren eine deutlich höhere Rendite erzielen.

Bewertung im Vergleich

Ein weiterer Punkt, der für eine Investition in den Russell 2000 Index spricht, ist die geringere Bewertung. So beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell ca. 12,01 (Stand: 20.10.2022, maßgeblich für alle Kennzahlen). Im Vergleich dazu beläuft sich das durchschnittliche KGV im S&P 500 auf ca. 18,02. Wie man sieht, wird der S&P 500 deutlich höher bewertet.

Wenngleich man die Bewertung ohne das durchschnittliche Umsatz- und Gewinnwachstum der beiden ETFs nur bedingt miteinander vergleichen kann, sollte man sich der Tatsache eines erhöhten Rückschlagpotenzials beim S&P 500 bewusst sein. Denn selbst wenn die erwarteten, zukünftigen Wachstumsraten höher ausfallen könnten, würden weiterhin steigende Zinsen voraussichtlich Wachstumsunternehmen härter treffen.

Fazit der Analyse

Aus meiner Sicht eignet sich ein ETF auf den Russell 2000 Index aktuell hervorragend, um das Portfolio zu optimieren. Wenngleich die Vergangenheit gezeigt hat, dass die Korrelation zwischen den beiden verglichenen ETFs hoch ist, liegt die Vermutung nahe, dass der Russell 2000 Index Wirtschaftskrisen leichter verdauen kann.

Des Weiteren liegt die Bewertung mit einem durchschnittlichen KGV von 12 auf einem günstigen Niveau und könnte langfristig attraktive Renditechancen nach sich ziehen.

Nichtsdestotrotz sollte betont werden, dass ich den Russell 2000 als Depotbeimischung verwende. Denn um sich indirekt an Unternehmen wie Amazon, Apple oder Alphabet beteiligen zu können, ist eine Investition in den S&P 500, MSCI World oder in Einzelaktien in einem diversifizierten Portfolio unerlässlich.

