Devisen: Eurokurs kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9878 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 0,9851 Dollar festgesetzt.

"Diese Woche werden sich die Augen in erster Linie auf die EZB-Sitzung am Donnerstag richten", sagte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Bei der Sitzung der Notenbank wird mit einer deutlichen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Nach Einschätzung von Praefcke muss die EZB im Kampf gegen die hohe Inflation entschlossen handeln.

Die EZB wird die Zinsen nach Einschätzung von Analysten deutlich erhöhen, obwohl die Konjunktur in der Eurozone schwächelt. Jüngste Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaft auf dem Weg in die Rezession befindet. Auch das Ifo-Geschäftsklima, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer, dürfte Signale einer schwachen Konjunktur liefen. Die Ifo-Daten werden am Vormittag erwartet und könnten für neue Impulse beim Handel mit dem Euro sorgen./jkr/stk