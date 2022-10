EQS-News: Börse Hannover: 20 Jahre NISAX20

Emittent / Herausgeber: Börse Hannover / Schlagwort(e): Sonstiges

Börse Hannover: 20 Jahre NISAX20



25.10.2022 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG



Börse Hannover: 20 Jahre NISAX20



Hannover, 25. Oktober 2022 – Der NISAX20, Leitindex der niedersächsischen Wirtschaft ist 20 Jahre alt. Im Jahr 2002 von der NORD/LB initiiert, bildet er die Entwicklung der 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen ab und bietet eine Mischung aus großen, international tätigen Unternehmen und kleineren Werten mit eher regionaler Ausrichtung.



„So vielseitig Niedersachsen landschaftlich ist, so breit ist das Bundesland wirtschaftlich aufgestellt. Es vereint weltbekannte Unternehmen, Spitzentechnologie und -forschung von der Automobilbranche, über die Ernährungs- und Agrarwirtschaft, bis hin zum Dienstleistungssektor. Dieses Spektrum ist für Investoren, die auf Regionalität setzen, interessant“, sagt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover. Zu den bekanntesten Unternehmen des Index zählen die Continental AG, Hannover Rück SE, Sartorius AG, Salzgitter AG, TUI AG, Volkswagen AG und die regionale Brauerei Einbecker Brauhaus AG. Eine vollständige Übersicht der Index-Unternehmen ist einsehbar unter boerse-hannover.de/nisax.



NISAX20 kontinuierlich über DAX und stabil in Zusammensetzung

Die Wirtschaftskraft Niedersachsens spiegelt der NISAX20 in seiner Performance wider: Seit seinem Start vor 20 Jahren bei 1.000 Punkten kann er heute mit rund 6.400 Punkten ein Plus von 540 Prozent verzeichnen und damit Vergleichsindizes wie den DAX40 oder den EuroStoxx50 deutlich übertreffen. Anleger, die regional investieren und gleichermaßen am globalen Markt beteiligt sein wollen, finden also beim NISAX20 eine geeignete Auswahl an Einzelwerten. Auch in seiner Zusammensetzung zeigt sich der Index stabil: 50 Prozent der enthaltenen Unternehmen bei Auflegung sind heute noch im Index.



NISAX20-Unternehmen seit Auflegung 2002 bis heute

Berentzen-Gruppe AG

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Continental AG

Hannover Rück SE

KWS Saat SE & Co. KGaA

LPKF Laser & Electronics AG

PNE AG

Salzgitter AG

Sartorius AG

Volkswagen AG



Börse Hannover übernimmt den NISAX20

NORD/LB und Börse Hannover blicken beim NISAX20 auf eine langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. Am 1. Oktober 2022 hat die Börse Hannover den Index offiziell und vollständig von der NORD/LB übernommen. Die laufende Betreuung des NISAX20, insbesondere die Indexberechnung, wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf die Börse Hannover übertragen. Die Börse Hannover wird die Tradition des NISAX20 mit dem Ziel fortführen, die Aktienkultur und damit den Finanzplatz Hannover zu fördern. Die Aufmerksamkeit von Anlegern soll speziell auf niedersächsische Unternehmen gelenkt und somit das Image für das Land Niedersachsen positiv beeinflusst werden. Über die Börse Hannover

Zudem liegt ein besonderer Schwerpunkt der Börse Hannover in der Initiierung von Indizes. Im Bereich Nachhaltigkeit lancierte sie den Global Challenges Index (GCX) und den GCX Emerging Markets (GCX EM) in Zusammenarbeit mit ISS ESG (ehem. oekom research) und den Global Ethical Values Index (GEVX) mit MSCI Research. Zum Bereich Regionalität gehört der NISAX20, der die Entwicklung der 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen widerspiegelt.

Die Börse Hannover gehört neben der Börse Hamburg und der Börse Düsseldorf zu den drei Wertpapierbörsen unter der Trägergesellschaft der BÖAG Börsen AG. Weitere Informationen unter: .



Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49 (0)511 - 12 35 64 - 0

E-Mail:

Internet: Als serviceorientierter Handelsplatz bietet die Börse Hannover Anlegern insbesondere bei Aktien und Fonds attraktive Konditionen: z. B. Courtagefreiheit beim Kauf der DAX -Werte bis zu einem Volumen von 50.000 Euro pro Aktienorder oder beim Handel mit Werten des MDAX und des EuroStoxx50 bis zu einem Ordervolumen von 25.000 Euro.Zudem liegt ein besonderer Schwerpunkt der Börse Hannover in der Initiierung von Indizes. Im Bereich Nachhaltigkeit lancierte sie den Global Challenges Index (GCX) und den GCX Emerging Markets (GCX EM) in Zusammenarbeit mit ISS ESG (ehem. oekom research) und den Global Ethical Values Index (GEVX) mit MSCI Research. Zum Bereich Regionalität gehört der NISAX20, der die Entwicklung der 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen widerspiegelt.Die Börse Hannover gehört neben der Börse Hamburg und der Börse Düsseldorf zu den drei Wertpapierbörsen unter der Trägergesellschaft der BÖAG Börsen AG. Weitere Informationen unter: www.boerse-hannover.de BÖAG Börsen AGBörsen Düsseldorf, Hamburg und HannoverSabrina OttoTel: +49 (0)511 - 12 35 64 - 0E-Mail: presse@boersenag.de Internet: www.boersenag.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.