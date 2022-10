EQS-News: CHEPLAPHARM erhält Wachstumskapital in Höhe von 550 Mio. EUR von zwei führenden globalen Investoren

EQS-News: Cheplapharm AG / Schlagwort(e): Finanzierung

CHEPLAPHARM erhält Wachstumskapital in Höhe von 550 Mio. EUR von zwei führenden globalen Investoren



25.10.2022 / 08:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Atlantic Park und GIC investieren insgesamt 550 Mio. € in CHEPLAPHARM.

Die Transaktion stärkt und diversifiziert CHEPLAPHARMs Finanzbasis und fördert das Wachstum des Unternehmens.

Greifswald, 25. Oktober 2022 - Die CHEPLAPHARM AG, eine führende internationale Plattform für etablierte Markenmedikamente, hat eine bindende Vereinbarung über ein strukturiertes Investment mit Atlantic Park und GIC, zwei globalen Investmentfirmen, über ein Gesamtvolumen von 550 Mio. € abgeschlossen. Die Investition stärkt und diversifiziert CHEPLAPHARMs Finanzbasis und ermöglicht den Übergang in die nächste Wachstumsphase.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit zwei etablierten Global Playern, die einen sehr durchdachten, strategischen Investitionsansatz mitbringen,“ sagte CEO und Gründer Sebastian Braun. „Ihr Engagement ist ein Zeichen für die Stärke und Resilienz unseres Geschäfts. Gemeinsam mit Atlantic Park und GIC können wir die vor uns liegenden Investitionsmöglichkeiten nutzen und die nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens aktiv vorantreiben.“

Beide Investoren verfügen über eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz bei der langfristigen Wertschöpfung im Rahmen von Wachstumsinvestitionen.

„Atlantic Park freut sich, das Managementteam von CHEPLAPHARM bei der Erreichung der gesetzten Wachstumsziele zu unterstützen", so Tripp Smith, Gründer und Managing Director bei Atlantic Park. „Die Förderung und weitere Stärkung von Marktführern wie CHEPLAPHARM ist ein zentraler Pfeiler unserer Investitionsphilosophie. Wir freuen uns, die Netzwerke und die Expertise unserer Partner im Life-Sciences-Team von General Atlantic gewinnbringend für das Unternehmen nutzen zu können."

Arjun Khullar, Leiter der Integrated Strategies Group von GIC, sagte: „GIC freut sich auf die Zusammenarbeit mit CHEPLAPHARM, einer führenden Specialty-Pharma-Plattform. Wir sind von CHEPLAPHARMs langfristigem Potenzial überzeugt, das auf einem breiten und diversifizierten Produktportfolio, einer starken Integrationsfähigkeit sowie einem kontinuierlichen akquisitionsbasierten Wachstum fußt."

CHEPLAPHARMs hochgradig skalierbares und flexibles Geschäftsmodell fokussiert auf Investitionen in gut etablierte Originalmarken von forschenden Pharmaunternehmen. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren dynamisch und profitabel gewachsen. Die durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) in den letzten zehn Jahren betrug 47 %. Im Jahr 2021 setzte CHEPLAPHARM seinen profitablen Wachstumskurs fort und erreichte zum ersten Mal in seiner Geschichte einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro (+69 % gegenüber dem Vorjahr auf 1.082,0 Mio. €). Das EBITDA stieg um 86 % auf 624 Mio. €, wobei die EBITDA- und die Bruttogewinnmarge bei 58 % bzw. 75 % lagen. Selbst unter den derzeit schwierigen makroökonomischen Bedingungen hat CHEPLAPHARM im ersten Halbjahr 2022 mit einem Umsatzanstieg von 20 % im Vergleich zum Vorjahr ein robustes Wachstum gezeigt.

Die Investition wird in Form einer nachrangigen Wandelanleihe bereitgestellt und obligatorisch in Stammaktien der CHEPLAPHARM AG umgewandelt.

Credit Suisse, Deutsche Bank und J.P. Morgan agierten bei dieser Transaktion als Joint Placement Agents für CHEPLAPHARM. Latham & Watkins war Rechtsberater von CHEPLAPHARM.

Greifswald, 25. Oktober 2022 - Die CHEPLAPHARM AG, eine führende internationale Plattform für etablierte Markenmedikamente, hat eine bindende Vereinbarung über ein strukturiertes Investment mit Atlantic Park und GIC, zwei globalen Investmentfirmen, über ein Gesamtvolumen von 550 Mio. € abgeschlossen. Die Investition stärkt und diversifiziert CHEPLAPHARMs Finanzbasis und ermöglicht den Übergang in die nächste Wachstumsphase.„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit zwei etablierten Global Playern, die einen sehr durchdachten, strategischen Investitionsansatz mitbringen,“ sagte CEO und Gründer Sebastian Braun. „Ihr Engagement ist ein Zeichen für die Stärke und Resilienz unseres Geschäfts. Gemeinsam mit Atlantic Park und GIC können wir die vor uns liegenden Investitionsmöglichkeiten nutzen und die nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens aktiv vorantreiben.“Beide Investoren verfügen über eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz bei der langfristigen Wertschöpfung im Rahmen von Wachstumsinvestitionen.„Atlantic Park freut sich, das Managementteam von CHEPLAPHARM bei der Erreichung der gesetzten Wachstumsziele zu unterstützen", so Tripp Smith, Gründer und Managing Director bei Atlantic Park. „Die Förderung und weitere Stärkung von Marktführern wie CHEPLAPHARM ist ein zentraler Pfeiler unserer Investitionsphilosophie. Wir freuen uns, die Netzwerke und die Expertise unserer Partner im Life-Sciences-Team von General Atlantic gewinnbringend für das Unternehmen nutzen zu können."CHEPLAPHARMs hochgradig skalierbares und flexibles Geschäftsmodell fokussiert auf Investitionen in gut etablierte Originalmarken von forschenden Pharmaunternehmen. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren dynamisch und profitabel gewachsen. Die durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) in den letzten zehn Jahren betrug 47 %. Im Jahr 2021 setzte CHEPLAPHARM seinen profitablen Wachstumskurs fort und erreichte zum ersten Mal in seiner Geschichte einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro (+69 % gegenüber dem Vorjahr auf 1.082,0 Mio. €). Das EBITDA stieg um 86 % auf 624 Mio. €, wobei die EBITDA- und die Bruttogewinnmarge bei 58 % bzw. 75 % lagen. Selbst unter den derzeit schwierigen makroökonomischen Bedingungen hat CHEPLAPHARM im ersten Halbjahr 2022 mit einem Umsatzanstieg von 20 % im Vergleich zum Vorjahr ein robustes Wachstum gezeigt.Die Investition wird in Form einer nachrangigen Wandelanleihe bereitgestellt und obligatorisch in Stammaktien der CHEPLAPHARM AG umgewandelt.Credit Suisse, Deutsche Bank und J.P. Morgan agierten bei dieser Transaktion als Joint Placement Agents für CHEPLAPHARM. Latham & Watkins war Rechtsberater von CHEPLAPHARM.

25.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com