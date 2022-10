GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Vereinbarung

GoldenPeaks Capital unterzeichnet großes Photovoltaik Energie-Abnahmeabkommen mit der Kronospan Group in Polen



25.10.2022 / 10:00 CET/CEST



GoldenPeaks Capital unterzeichnet großes Photovoltaik Energie-Abnahmeabkommen mit der Kronospan Group in Polen

Warschau, 25. Oktober 2022 – GoldenPeaks Capital, ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen mit starkem Fokus auf Osteuropa spezialisiertes Unternehmen, hat mit der österreichischen Kronospan Group in Polen ein Photovoltaik PPA (Power Purchase Agreement) mit einer Laufzeit von 12 Jahren unterzeichnet. Das synthetische Abnahmeabkommen wird mit einer Jahreserzeugung von über 180 GWh bewertet und ist eines der größten Solarabkommen, das jemals im Land abgeschlossen wurde. GoldenPeaks Capital ist eine Partnerschaft mit Kronospan eingegangen, Energie aus seinen polnischen PV-Asset-Portfolios zu liefern, um lokale Einrichtungen mit grüner Energie aus heimischer Erzeugung zu unterstützen. Das PPA deckt die gesamte Kapazität der „Delta“- und „Echo“-Portfolios ab, die sich im Besitz und Betrieb von GoldenPeaks Capital befinden und eine installierte Gesamtleistung von 157 MWp beinhalten. Die Anlagen sind Teil eines groß angelegten Portfolio-Rollouts von Versorgungsunternehmen in Polen und ermöglichen es, während der vereinbarten Laufzeit Emissionen in Höhe von mehr als 1.550.000 tCO2eq zu kompensieren. Die osteuropäischen Portfolios von GoldenPeaks weisen eine Gesamtkapazität von über 2,3 GW (2.300 MW) an PV-Anlagen auf, was die bisher größte Pipeline von Anlagen darstellt, die im Besitz eines einzelnen Unternehmens sind. GPC ist seit 2016 in Polen tätig, hat bisher über 154 PV-Kraftwerke an das nationale Stromnetz angeschlossen und wird im Laufe des Jahres 2022 weitere 196 MW hinzufügen. Die angewandte Technologie basiert auf bifazialen Photovoltaik-Modulen mit hocheffizienten Solarzellen und ermöglicht höchste Erzeugungserträge im Betrieb. Daniel Tain, Gründer und Präsident von GoldenPeaks Capital, sagt: „Wir sind bestrebt, den Anteil Polens an erneuerbaren Energien weiter zu erhöhen, indem die Gruppe ihre langfristige Eigentümerstrategie anwendet und so die besten derzeit verfügbaren Systemkomponenten garantieren kann, kombiniert mit dem internen Know-how entlang der gesamten Wertschöpfungskette." GoldenPeaks Capital, ist ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen und einer der größten Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Polen und Ungarn. Die Gruppe möchte dazu beitragen die Entwicklung der Branche von erneuerbaren Energien in Osteuropa weiter zu beschleunigen, indem sie die nahtlose Integration aller firmeninternen Bereiche wahrnimmt, wie unter anderem die Fertigung, Projektentwicklung und Engineering, Finanzierung und Strukturierung, Supply Chain Management, Bau und Inbetriebnahme von Anlagen oder den eigentlichen Energievertrieb. info@goldenpeakscapital.com aa@goldenpeakscapital.com Medienanfragen :



Über GoldenPeaks Capital:

GoldenPeaks Capital ist ein Erzeuger sauberer Energie, der sich auf den schlüsselfertigen Bau und Betrieb von erneuerbarer Solar- und Windenergie konzentriert. Die Gruppe verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Strukturierung von Energieprojekten auf der ganzen Welt mit einer Gesamtkapazität von über 6.000 MW, die durch seine 100-prozentigen Tochtergesellschaften, wie Spectris Energy in Polen, abgeschlossen und implementiert wurden.













