Netflix - 200-Tages-Linie zurückero

Ein so schnelles Update auf unsere Netflix-Analyse vom 21. Oktober ist alles andere als alltäglich, aber dennoch mehr als berechtigt. Schließlich scheint das Papier tatsächlich die Kurve bekommen zu haben. So bildet die Kursentwicklung der letzten Monate weiterhin eine untere Umkehr. Der Abschluss der Bodenbildung wurde dabei sogar mittels eines Aufwärtsgaps (250,37 USD zu 262,66 USD) vollzogen. Für ein weiteres Ausrufezeichen sorgt in diesem Zusammenhang der jüngste Spurt über die 200-Tages-Linie (akt. bei 276,86 USD). Die Rückeroberung dieses gleitenden Durchschnitts liefert einen zusätzlichen Fingerzeig, dass der Technologietitel tatsächlich im Begriff ist, die große Kurslücke vom April (obere Gapkante bei 333,22 USD) einzugrenzen (siehe Chart). Mit dem Märztief (329,82 USD) befindet sich auf diesem Level eine weitere wichtige Hürde. Rückenwind kommt aktuell von Seiten verschiedener trendfolgender Indikatoren. So signalisieren z. B. MACD und RSL jeweils wieder einen Aufwärtstrend. Wenngleich die o. g. Glättungslinie in Zukunft eine erste Unterstützung darstellt, können Anlegerinnen und Anleger den Stop-Loss zunächst auf Basis der Schlüsselmarke von 250 USD belassen.

Netflix (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Netflix

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

