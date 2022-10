Oppositionschef Starmer kritisiert Premier Sunak scharf

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Oppositionsführer Keir Starmer hat den neuen Premierminister Rishi Sunak scharf angegriffen. Der 42-Jährige sei ein schwacher Regierungschef, der die Interessen seiner Konservativen Partei stets über die des Landes stellen werde, sagte der Chef der Labour-Partei am Dienstag bei einem Treffen mit seinem Schattenkabinett. "Rishi Sunak hat Boris Johnson in den Rücken gestochen, als er dachte, er könne seinen Job bekommen. Und in derselben Weise wird er jetzt versuchen, die Ergebnisse der Tories in den vergangenen Jahren und Monate zu verleugnen und so tun, als wäre er ein neuer Besen."

Der Vorwurf, dass Sunak mit seinem Rücktritt als Finanzminister im Sommer verantwortlich für das Aus des damaligen Premiers Johnson war, wird auch von einigen konservativen Gegnern des neuen Regierungschefs erhoben.

Sunak sei bei der parteiinternen Abstimmung im Sommer von seiner später gescheiterten Rivalin Liz Truss "verdroschen" worden, sagte Starmer. Zudem sei er dafür verantwortlich, dass Großbritannien unter dem niedrigsten Wachstum der Industriestaaten und der höchsten Inflation leide sowie Millionen ihre Rechnungen nicht bezahlen könnten. "Und jetzt plant er, die arbeitende Bevölkerung den Preis für den Absturz der Wirtschaft durch die Tories zahlen zu lassen."

Starmer räumte ein, dass die Beliebtheitswerte der Konservativen unter Sunak wieder zulegen könnten. Aber er habe ohnehin gewusst, dass der gewaltige Vorsprung von Labour in den Umfragen nur "eine erfreuliche Geschichte" gewesen sei./bvi/DP/nas