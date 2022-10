Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zum Wiederaufbau in der Ukraine

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zum Wiederaufbau in der Ukraine:

"Die Ukraine führt mit bewundernswertem Mut den Kampf gegen das scheinbar übermächtige Russland. Sie hält damit auch die Stellung für Freiheit und Demokratie in Europa. Die EU-Länder und die G7-Staaten müssen der Ukraine mit einem Marshallplan neue Hoffnung geben. Die Wiederaufbaukonferenz in Berlin wird das nötige Signal dafür senden. Zwei gewaltige Probleme bestehen aber dabei. Ein Wiederaufbau setzt Frieden voraus. Friedensverhandlungen sind aber nicht in Sicht. Mit seinem Versprechen von voraussichtlich Hunderten Milliarden Euro für die Ukraine macht der Westen deutlich, dass er Wladimir Putins Krieg für verloren hält. Aber solange Putin Bomben wirft, kann der Wiederaufbau nur vorbereitet, jedoch nicht begonnen werden. Und es besteht eine weitere Unsicherheit: die Korruption in der Ukraine. Sie war vor dem Krieg ein großes Übel, und es wäre naiv zu glauben, dass sie mit dem Krieg verschwunden ist."/yyzz/DP/he