Robuste Portfolios bauen

Wir teilen Marktrisiken in zwei Kategorien ein: vorhersehbare Risiken, wie eine wachsende Inflation oder Wahlergebnisse, und unvorhersehbare Risiken, also unerwartete Ereignisse, die die Märkte überraschen. Letztere bezeichnet man auch als schwarze Schwäne. Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 war ein solches unvorhersehbares Risiko. Aber auch andere Ereignisse wie etwa groß angelegte Cyberangriffe oder Terroranschläge und Naturkatastrophen fallen in diese Kategorie. Wie können sich Anleger vor vorhersehbaren und unvorhersehbaren Risiken schützen?





Fokus: Inflation und Wachstum





Angesichts der Zentralbanken, die die Zinsen aggressiv anheben, um die anhaltend hohe Inflation zu bekämpfen, sehen wir die Gefahr, dass sich die Konjunktur abschwächen oder sogar schrumpfen könnte. Die Konsequenz sind höhere Risikoprämien auf breiter Front. Wir denken, Portfolios müssen in diesem volatilen Marktumfeld gezielter und flexibler zusammengestellt werden. Alles spricht unserer Ansicht nach dafür, eine breite Perspektive auf den Markt einzunehmen und so die Portfolioresilienz zu stärken.





Robuste Portfolios aufbauen





Das Abwärtsrisiko, das von unterschiedlichen ungünstigen Bedingungen ausgehen kann, können Anleger möglicherweise besser steuern, wenn sie die allgemeine Resilienz ihrer Portfolios optimieren. Resiliente Portfolios gehen ein maßvolles Risiko ein, das Unsicherheit einkalkuliert, achten auf Diversifizierung und passen sich langfristig an veränderte Marktbedingungen an.





Erkunden Sie die Vorschläge, die wir auf den Tabs unten für Sie zusammengestellt haben, und erfahren Sie, wie Sie Ihr Portfolio resilienter aufstellen können – mit Aktien, Anleihen und Rohstoffen.





