Schwache Finanzmärkte drücken UBS-Gewinn - Neugeld legt zu

Zürich (Reuters) - Die Turbulenzen an den Finanzmärkten haben bei der Großbank UBS im dritten Quartal Bremsspuren hinterlassen.

Der Gewinn des Schweizer Konzerns sank im Sommer um 24 Prozent auf 1,73 Milliarden Dollar, wie UBS am Dienstag mitteilte. Analysten hatten einer vom Institut selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Gewinn von 1,53 Milliarden Dollar gerechnet. Der Einbruch der Finanzmärkte drückte die an die verwalteten Vermögen gekoppelten Gebühreneinnahmen. Zudem schmälerte die Verunsicherung der Kunden die Handelserlöse. Dagegen spülten die Zinserhöhungen von einer Reihe von Notenbanken der Bank mehr Geld in die Kasse.

Zum weiteren Geschäftsgang äußerte sich die UBS vorsichtig. "Unsere Kundinnen und Kunden machen sich nach wie vor Sorgen über die anhaltend hohe Inflation, die gestiegenen Energiepreise, den Krieg in der Ukraine und die Nachwirkungen der Pandemie." Doch in diesem anspruchsvollen Umfeld vertrauten sie dem Rat der Bank. Dies spiegle sich darin, dass die UBS von vermögenden Privatkunden kräftig neues Geld einsammelte. Nach einer Stagnation im Frühling erreichte der Nettoneuzufluss der gebührengenerierenden Vermögenswerte 17,1 Milliarden Dollar. "Unser global diversifiziertes, kundenorientiertes Modell und unsere solide Bilanz stärken uns im Wettbewerb", erklärte Hamers.

Statt zu handeln zogen sich viele Millionäre und Milliardäre an die Seitenlinie zurück, sodass die Transaktionseinnahmen zurückgingen. Entsprechend sank der Vorsteuergewinn im Kerngeschäft Vermögensverwaltung um vier Prozent. Auch in den übrigen drei Divisionen verdiente die UBS weniger. Am deutlichsten war der Rückgang im Investmentbanking, wo der Vorsteuergewinn um 47 Prozent einbrach. Vor allem im Geschäft mit Fusionsberatung und Kapitalmarkt-Transaktionen herrschte Flaute.

Auch die großen Wall-Street-Häuser hatten für das dritte Quartal wegen schrumpfender Provisionen im Investmentbanking und höheren Rückstellungen Gewinneinbrüche verzeichnet. Die Deutsche Bank legt ihren Zwischenbericht am Mittwoch vor, die krisengeplagte Credit Suisse folgt am Donnerstag.

