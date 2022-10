Sunak telefoniert mit US-Präsident Biden und Selenskyj

LONDON (dpa-AFX) - An seinem ersten Abend als britischer Premierminister hat Rishi Sunak mit den Präsidenten der USA und der Ukraine eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Sunak telefonierte erst mit Wolodymyr Selenskyj und sicherte ihm weitere Unterstützung zu, dann mit US-Präsident Biden. Man habe die enge Verbindung der USA und Großbritannien betont und eine enge weitere Kooperation unter anderem in der Sicherheitspolitik vereinbart, hieß es nach dem Telefonat aus der Downing Street.

Auch die komplizierte Situation in der britischen Provinz Nordirland, die Biden als Präsident mit irischen Wurzeln besonders am Herzen liegen soll, kam zur Sprache. In der Mitteilung aus London hieß es, Biden und Sunak seien sich einig, dass das als Karfreitagsabkommen bekannte Friedensabkommen für die ehemalige Bürgerkriegsregion gewahrt und geschützt werden müsse.

Sunak telefonierte am Abend außerdem mit der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon und dem walisischen Regierungschef Mark Drakeford - was Sunaks Vorgängerin Liz Truss während ihrer gesamten siebenwöchigen Amtszeit nicht getan hatte und von den Regionalregierungen kritisiert worden war./swe/DP/he