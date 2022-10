Tagesausblick für 26.10.: DAX steigt auf 13.000 Punkte

Der Handel an den europäischen Börsen war heute sehr wechselhaft. Zum Handelschluss setzten sich jedoch die Bullen durch. So schlossen DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 mit Kursgewinnen zwischen 0,6 Prozent (DAX®) und 1,6 Prozent (CAC®40). Unterstützung kam von mehrheitlich guten Unternehmenszahlen. Der Ifo-Index ist zudem weniger stark gesunken als zunächst von einigen Experten erwartet wurde und an den Anleihemärkten zeigte sich eine gewisse Entspannung. Dort gaben die Renditen für 10jährige Staatspapiere den zweiten Tag in Folge nach und gaben damit den Edelmetallen eine Unterstützung. Am Ölmarkt blieb es hingegen ruhig und der Euro/US-Dollar näherte sich der Parität.

Unternehmen im Fokus Adidas wird die Kooperation mit Kayne West beenden. Das DAX®-Papier fiel daraufhin unter die Marke von EUR 100. Bei Covestro schlugen die gestiegenden Energiekosten deutlich zu Buche. So meldete der Konzern für das abgelaufene Quartal trotz eines leichten Umsatzanstiegs einen drastischen Gewinneinbruch. Die Aktie sank heute um mehr als vier Prozent. Der Industriegaskonzern Linde plant den Rückzug von der Frankfurter Börse. Anleger quittierten dies mit einem deutlichen Kursabschlag. Salzgitter kam nach negativen Analystenkommentaren unter Druck. Der Konkurrent Thyssenkrupp verlor ebenfalls deutlich. SAP veröffentlichte heute überraschend gute Zahlen. Katalysator war das starke Cloudgeschäft. Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der European Biotech Index und der Immobilienaktienindex GPR/HVB Euro Top 50 Real Estate Index. Morgen melden unter anderem Barclays, BASF, Boeing, Bristol Myers Squibb, Carrefour, Ceconomy, Deutsche Bank, Ford, Harley-Davidson, Kraft Heinz, Mercedes-Benz, Meta Platforms, Puma, Santander, Symrise Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal. Wichtige Termine Frankreich: Verbrauchervertrauen, Oktober

EZB: Nationale Bilanz der monetären Finanzinstitute des Euro-Währungsgebiets, ohne das Eurosystem

Eurozone: EZB veröffentlicht Geldmenge M3, September

Frankreich: Arbeitsmarkt Q3

USA: Eigenheimabsatz, September Chart: DAX® Widerstandsmarken: 13.170/13.440 Punkte Unterstützungsmarken: 12.100/12.300/12.540/12.650/12.930 Punkte Nach einem verhaltenen Auftakt tauchte der DAX® zunächst auf 12.800 Punkte nach unten. Im Laufe des Nachmittags konterten die Bullen und schoben den Index auf 13.000 Punkte – dem höchsten Stand seit Mitte September. Damit wurde der Ausbruch aus dem seit Mitte August gebildeten Abwärtstrend bestätigt und ein wichtiger Widerstand bei 12.930 Punkten überwunden. Die nächste Hürde liegt bei 13.170 Punkten. Unterstützung findet der Index zwischen 12.600 und 12.650 Punkten. DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 08.09.2021 – 25.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 26.10.2014– 25.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Faktorzertifikate Long auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 6,05 15 12.070,640715 12.501,562589 Open End DAX® HB9WK6 8,37 10 11.639,584363 12.286,745254 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.10.2022; 17:25 Uhr Faktorzertifikate Short auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WKA 3,72 -15 13.792,740406 13.361,027631 Open End DAX® HB9WKB 1,45 -20 13.577,21223 13.254,074579 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.10.2022; 17:25 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

