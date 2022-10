US-Anleihen legen weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag im Verlauf des Handels die Gewinne ausgebaut. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,80 Prozent auf 110,61 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 4,10 Prozent.

An den Märkten für Staatsanleihen zeigte sich allgemein ein deutlicher Rückgang der Renditen. Sowohl in den USA als auch bei europäischen Papieren gingen die Renditen deutlich zurück. Am Markt wurde auf die Zinserwartungen verwiesen. Es wird allgemein erwartet, dass sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank die Leitzinsen zunächst noch einmal deutlich anheben werden. Bei den Zinsentscheidungen in den folgenden Monaten sollten die Notenbanken ihre Geldpolitik aber nicht mehr ganz so straff gestalten, was die Renditen am Kapitalmarkt unter Druck setzte./bek/he