Alphabet Long: 42 Prozent Chance!

Am 25. Oktober öffnete die Google-Mutter Alphabet nachbörslich ihre Bücher zum dritten Quartal. Analysten sagten einen Verkaufserlös von 70,6 Milliarden Dollar voraus, rund neun Prozent mehr als im Vorjahr. Tatsächlich wurde ein Umsatz von nur 69,1 Milliarden gemeldet. Erstmals verzeichnete die Videoplattform Youtube 1,9 Prozent weniger Anzeigenumsätze als im Vorjahreszeitraum. Auch hier hatten Analysten mit einem Plus gerechnet. Insgesamt verlor das Werbegeschäft des Konzerns an Schwung. 54,5 Milliarden US-Dollar - nur etwa 2,6 Prozent mehr als im Vorjahresquartal - erlöste Google über Werbeanzeigen. Weiters wurde ein Nettogewinn von 13,9 Milliarden US-Dollar im Quartal gemeldet. Damit verfehlte das Ergebnis nicht nur die Erwartungen der Analysten. Im Vorjahresvergleich schrumpfte das Ergebnis um 26,5 Prozent. Auch der Gewinn pro Aktie lag mit 1,06 US-Dollar unter den von Analysten erwarteten 1,25 US-Dollar je Aktie.

Zum Chart

Die Aktionäre reagierten am 26. Oktober enttäuscht auf das Unterschreiten der Markterwartungen. In Folge dessen drückten sie den Kurs der Alphabet-Aktie um 9,61 Prozent nach unten. Im übergeordneten Bild notiert das Papier wieder am Kursniveau von Januar 2021 bei 95,79 US-Dollar. Gemessen vom All Time High am 2. Februar 2022 bei 152,10 US-Dollar ist aktuell ein Verlust von knapp 38 Prozent zu konstatieren. Die zweite Abwärtsphase von Mitte August 2022 bis Ende September 2022 reichte bis zur Unterstützung bei 95,79 US-Dollar. Im Laufe des Oktobers 2022 wurde diese Marke bereits dreimal getestet. Trotzdem konnte dieses Niveau aber nie nachhaltig unterschritten werden. In den nächsten Wochen ist eine Bodenbildung möglich. Bis in das Jahr 2024 ist ein Plus beim Gewinn pro Aktie im Ausmaß von 32 Prozent eingeplant. Dieses Wachstum drückt das erwartete KGV 2024 auf aktuell 15,21. Können die Planzahlen eingehalten werden, erscheint Alphabet als ein innovativer Internet- und Softwarekonzern nicht überteuert.