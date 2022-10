ALPHABET - Zerstört der nachbörsliche Kurssturz die Bodenbildung?

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 104,930 $ (Nasdaq)

Allgemein rückläufige Werbeausgaben können auch einen Giganten wie Alphabet treffen, die Umsätze über Youtube stagnieren, das Cloudgeschäft müsste es richten und wirft selbst auch noch keine Gewinne ab. So könnte man die gestrigen Zahlen von Alphabet zusammenfassen, die Sie im Detail in diesem Artikel meines Kollegen Oliver Baron nachlesen können. Interessant neben dem Umsatzrückgang bei Youtube (von 7,2 auf 7 Milliarden USD im Jahresvergleich) ist, dass das Cloudgeschäft zwar um 1,9 Milliarden USD oder 38 % zulegen konnte. Gleichzeitig stieg der Verlust der Sparte aber ebenfalls - um 8,5 % auf nunmehr 699 Millionen USD.

Schwache Erholung der Alphabet-Aktie vor dem Aus

All dies ließ die Anleger gestern nicht kalt und sorgte in der Nachbörse für einen sofortigen Einbruch um rund 7 % auf Kurse um 98,00 USD (violette Markierung im Chart). Sollte die Eröffnung ähnlich schwach aussehen, wäre die Erholung seit Ende September damit schlagartig beendet und der Kampf um den Support bei 100,53 USD zunächst verloren. Zwar gibt es bei rund 97,50 EUR ein Abwärtsziel der Verkaufswelle seit Mitte August. Doch dürften sich die Bären damit nicht lange aufhalten und wohl erst nach einem Test von 95,27 USD bzw. dem nächsttieferen großen Abwärtsziel bei rund 92,00 USD eine mehrtägige Erholung zulassen. Sollte die Aktie von Alphabet dagegen auch unter 92,00 USD einbrechen, könnte der Abwärtstrend direkt bis an das frühere Rekordhoch bei 86,65 USD und das auf Höhe des Kursziels bei 85,17 USD liegende Aufwärtsgap aus dem November 2021 führen.

Stabilisierung über der 100,53-USD-Marke als Hoffnungsschimmer

Sollte es den Bullen dagegen gelingen, den Einbruch direkt zu kontern und die Alphabet-Aktie über 100,53 USD zurückzutreiben, dürfte die an sich schon schwach verlaufende Erholungsphase zumindest bis 103,00 und 105,00 USD fortgesetzt werden. Erst bei Kursen über dem Zwischentief bei 106,51 USD könnte man aber von einer nachhaltigen, neuen Aufwärtsbewegung sprechen, die dann aber durchaus Potenzial bis 112,56 USD hätte.

Alphabet Chartanalyse (Tageschart)

