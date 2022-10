Carnival - „false breaks …

… are followed by fast moves!“. So lautet eine der ältesten Tradingweisheiten überhaupt, die aktuell bei der Carnival-Aktie möglicherweise eine antizyklische Tradinggelegenheit eröffnet. Dank der jüngsten Kursavancen hat der Titel das „Corona-Tief“ bei 7,80 USD zurückerobert, wodurch das Setup eines temporären Fehlausbruchs erfüllt ist. Eine technische Aufwärtsreaktion wird zudem durch die aktuelle Indikatorenkonstellation begünstigt. Während der MACD wieder freundlich zu interpretieren ist, liegt im Verlauf des RSI inzwischen eine doppelte Divergenz vor – einmal kurzfristig und einmal im Vergleich zu dem o. g. Tief vom März 2020 (siehe Chart). Die Parallele zum Abwärtstrend seit Juni 2021 (akt. bei 10,78 USD) definiert nun ein erstes Erholungsziel. Für fast noch wichtiger halten wir indes die Hochs bei gut 11 USD. In diesem Dunstkreis hat die Aktie im Mai 2020 auch schon einmal ein wichtiges Low ausgeprägt. Da es sich um einen antizyklischen Trade handelt, sollten Anlegerinnen und Anleger ein striktes Stop-Management beachten. Das o. g. Tief bei 7,80 USD ist deshalb als Absicherung prädestiniert.

Carnival (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Carnival

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

