Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - EZB-Entscheid im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Mittwoch hatte er 1,1 Prozent fester bei 13.195,81 Punkten geschlossen.

Börsianer warten gespannt auf den Entscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Viele Anleger vermuten, dass die EZB und die Fed bei ihren anstehenden Sitzungen die Zinsen zum letzten Mal kräftig nach oben schrauben.

Bei den Konjunkturdaten stehen das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und die wöchentlichen Arbeitslosendaten aus den USA im Rampenlicht. Analysten gehen davon aus, dass das BIP im dritten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,4 Prozent zulegt und dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Vergleich zur Vorwoche um 6000 auf 220.000 steigt. Von den Daten versprechen sich Börsianer Rückschlüsse auf das weitere Zinserhöhungstempo der US-Notenbank.

Zudem hält die Bilanzflut die Anleger in Trab. In Deutschland legen am Donnerstag unter anderem die Quartalszahlen der Dax-Konzerne Beierdorf, MTU und Linde vor. In den USA stehen nach den enttäuschenden Bilanzen von Microsoft und der Google-Mutter Alphabet die Ergebnisse von Amazon und Apple an.

Am Mittwochabend hatte die Facebook-Mutter Meta ihre Zahlen vorgelegt. Der Gewinn brach im dritten Quartal um etwa die Hälfte auf 4,4 Milliarden Dollar ein - das schlechteste Ergebnis seit 2019 und der vierte Rückgang hintereinander.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.195,81

Dax-Future

13.184,00

EuroStoxx50

3.605,31

EuroStoxx50-Future

3.592,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

31.839,11 +0,0 Prozent

Nasdaq

10.970,99 -2,0 Prozent

S&P 500

3.830,60 -0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

27.366,28 -0,2 Prozent

Shanghai

2.987,97 -0,4 Prozent

Hang Seng

15.599,32 +1,8 Prozent

