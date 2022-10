Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben sich am Mittwoch wenig bewegt und damit die Kursgewinne vom Vortag gehalten. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zum Handelsauftakt nur geringfügig um 0,05 Prozent auf 138,14 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,16 Prozent.

"Die Aussichten sind gut, dass sich Bundesanleihen heute weiter stabilisieren", schreiben Analysten der Commerzbank in einem Morgenkommentar. Sie verwiesen auf jüngste deutliche Kursgewinne bei US-Anleihen, die auch den deutschen Papieren Auftrieb verliehen haben.

Am Dienstag hatte eine unerwartet schwache Preisentwicklung auf dem US-Immobilienmarkt den Kursen von Anleihen kräftigen Auftrieb verliehen. Im August waren die Preise für Häuser in den USA stärker als erwartet gesunken. Das verstärkte an den Finanzmärkten die Spekulation, dass die US-Notenbank Fed bei der Bekämpfung der Inflation einen Gang zurückschalten und in absehbarer Zeit die Zinsen weniger stark erhöhen könnte. Dies drückte die Renditen, während die Kurse von Staatsanleihen im Gegenzug zulegen konnten./jkr/stk