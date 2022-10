Deutsche Bank verdient wieder mehr

Unter anderem das Ende der Nullzinspolitik und die Erträge von Unternehmenskunden fangen bei der Deutschen Bank die Flaute im Investmentbanking auf. Unter dem Strich erwirtschaftete das Geldhaus in diesem Bereich einen Gewinn von 1,1 Mrd. Euro, fast sechs Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit weniger gerechnet. Es war der neunte Quartalsgewinn in Folge für die Deutsche Bank. Die Gesamterträge stiegen um 15 Prozent auf 6,9 Mrd. Euro.

Der Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt deutliche Bremsspuren im laufenden Abwärtstrend, seit Anfang Juli herrscht eine grobe Seitwärtsphase zwischen 7,67 und 9,81 Euro. Diesen Zustand könnte man als Bodenbildung bezeichnen, allerdings blieb dem Wertpapier eine nachhaltige Auflösung zur Oberseite bislang verwehrt. Nur ein solches Szenario dürfte wieder größere Schritte auf der Oberseite erlauben zu vollziehen.

Gewinne sprudeln

Um sich aus den Fängen der vergangenen Seitwärtsphase zu befreien, bedarf es mindestens eines nachhaltigen Wochenschlusskurses oberhalb von 9,18 Euro und den dort verlaufenden ENA 200. In diesem Fall könnte die Trendwende gelingen und Zugewinne an 9,90 und 10,73 Euro für das Papier der Deutschen Bank bedeuten. Spätestens ab 11,16 Euro sollten Investoren jedoch wieder mit längeren Gewinnmitnahmen rechnen, da dort ein ehemaliger Trendverlauf das Aufwärtspotenzial begrenzt. Ein Verbleib in der aktuellen Seitwärtsphase wäre dagegen als neutral zu bewerten.