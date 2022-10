EQS-News: GBC AG: Jetzt anmelden zur 34. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 15./16. November 2022 (deutsch)

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

GBC AG: Jetzt anmelden zur 34. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 15./16. November 2022 (deutsch)



26.10.2022 / 10:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Augsburg, 26.10.2022 Am 15. & 16. November 2022 präsentieren rund 60 Aktiengesellschaften auf der 34. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz. Am Abend des 15.11. kürt der Interessenverband Kapitalmarkt KMU zudem die Gewinner des Journalistenpreises kumU 2022 auf der MKK. Die Preisverleihung findet direkt im Anschluss des ersten Konferenztages im The Charles Hotel in München statt. Zudem freuen wir uns sehr über die Zusage von zwei weiteren Gesellschaften:  M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) - Präsentation am 15.11. von 15:05 – 15:40 Uhr  DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ISIN:DE000A13SUL5) - Präsentation am 15.11. von 10:15 – 10:50 Uhr Falls Sie sich bereits zur 34. MKK registriert haben, können Sie HIER Einzelgespräche für die neuen Gesellschaften buchen. 1on1 Wünsche nehmen wir gerne bis zum 31. Oktober 2022 entgegen (Investors and Press only und nur für Teilnehmer “vor Ort” möglich) Das aktuelle Programm mit allen teilnehmenden Gesellschaften finden Sie unter https://mkk-konferenz.de/konferenz-programm/ Bitte melden Sie sich bis spätestens 08. November 2022 für die Konferenz sowie die Zusatzveranstaltungen ausschließlich unter www.mkk-konferenz.de an. Weitere Änderungen/Aktualisierungen zum Ablauf der Konferenz oder Programmänderungen geben wir immer auf unserer Homepage bekannt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! ------------------------------------------------------------------- Kontakt für Rückfragen: Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

Eventmanagement GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg Tel.: +49 821 241133-49/44 Mobil: +49 176 151434-31/44

Mail: konferenz@gbc-ag.de

www.gbc-ag.de + + + + + Besuchen Sie uns auch auf: www.mkk-konferenz.de + + + + +

--------------------------------------------------------------------------

26.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com