Es bleibt dabei: Es kann clever sein, jetzt in einen ETF zu investieren

Jetzt in einen ETF investieren … oder eher nicht? So mancher passive Investor überlegt vielleicht, genau das jetzt zu tun. Oder gegebenenfalls aufzustocken und noch einmal eine größere Summe in einen Indexfonds nachzuschießen. Kennst du diese Gedanken? Sie sind mir jedenfalls nicht fremd, auch wenn ich eher in einzelne Aktien investiere.

Im Endeffekt können wir nicht sagen oder wissen, ob der Peak der Korrektur erreicht ist. Oder aber, ob die Inflation, der Krieg in der Ukraine und eine mögliche Rezession die Aktienmärkte weiterhin in ihrem Bann halten. Was wir jedoch für ein Fazit ziehen können, ist das folgende: Es kann clever sein, jetzt in einen ETF zu investieren. Die Rahmenbedingungen, die du für dich schaffst, sind dabei das Entscheidende.

Es kann clever sein, jetzt in einen ETF zu investieren

Die Kernaussage bleibt für mich intakt, aber eigentlich ein Evergreen: Es kann clever sein, in einen ETF zu investieren. Wobei das nicht nur jetzt gilt, sondern auch vor einem Jahr galt. Oder vor fünf Jahren, vor zehn und voraussichtlich auch noch in zehn weiteren Jahren.

Der springende Punkt ist jedoch: Man sollte als passiver Investor Zeit und Geduld mitbringen. Ein Vermögensaufbau mit Indexfonds ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das heißt, dass die eigene Haltedauer nicht Monate oder einzelne Jahre, sondern eher viele Jahre bis Jahrzehnte betragen sollte. Mit dieser Einstellung, gegebenenfalls auch Sparplänen gibt es eine hervorragende Chance, eine Rendite zu erzielen. Selbst im Fall, dass die Aktienmärkte noch weiter einbrechen sollten.

Eine Statistik mit Blick auf den S&P 500 zwischen den Jahren 1871 und 2014 zeigt, dass es ab einer Haltedauer von 20 Jahren niemals eine negative Rendite gegeben hätte. Dass wir jetzt bereits in einer Korrektur sind, das dürfte die positive Renditewahrscheinlichkeit über derartige Zeiträume erhöhen. Wer sich an diesen Ansatz hält und resilient eine womöglich weitere Korrektur aussitzt, der agiert clever, wenn man jetzt in einen ETF investiert.

Die Kehrseite

Wenig clever ist es jedoch, jetzt in einen ETF zu investieren, wenn man das Geld womöglich in wenigen Monaten oder Jahren benötigt. Eine Garantie für eine positive Rendite gibt es über kurzfristige Zeiträume nicht. Auch ist es nicht ratsam zu kaufen, wenn man denkt: Der Tiefpunkt ist erreicht, ich möchte lediglich einen Erholungsritt abgreifen. Das mag zwar möglich sein. Es kann jedoch auch mit Verlusten enden.

Wer zudem kein Geld verlieren möchte, nicht einmal auf dem Papier in der Verlustzone sein will, der sollte ebenfalls eher an der Seitenlinie verweilen. Ansonsten gilt, wie gesagt: Es kann clever sein, jetzt in einen ETF zu investieren. Entscheide selbst, ob du dafür bereit bist.

Der Artikel Es bleibt dabei: Es kann clever sein, jetzt in einen ETF zu investieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Motley Fool Deutschland 2022