EUR/USD klettert über Parität

Die europäische Einheitswährung kletterte am Vormittag zum ersten mal seit 5 Wochen über die viel beachtete Parität zum US-Dollar.

US-Renditen auf dem Rückzug

Auslöser für die Dollar-Schwäche waren vor allem die (leicht) nachgebenden US-Renditen. So tendierten die 10-jährigen US-Staatsanleihen am Vormittag 6 Basispunkte schwächer bei 4,04 % nach 4,10 % am Vortag.

Ob die Rally im EUR/USD allerdings hier an Fahrt gewinnt darf zunächst bezweifelt werden: Morgen steht der EZB-Entscheid auf dem Kalender. Ein Tagesschluss oberhalb von 1,00 USD wäre aus technischer Sicht allerdings klar bullisch.