Tagesausblick für 27.10.: DAX steigt weiter. EZB, Apple und Amzazon im Fokus!

Man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben. Allerdings bahnt sich nach zwei verlustreichen Monaten nun ein Monat mit Kursgewinnen an. Nach einem durchwachsenen Auftakt summiert sich das Kursplus im DAX® seit Monatsbeginn auf rund 1.000 Punkte. Mehrheitlich positve Unternehmensmeldungen und gute Vorgaben aus den USA und Asien sorgten für gute Stimmung unter den Investoren. Zudem gaben die Renditen langjähriger Staatspapiere erneut etwas nach. Morgen steht jedoch die EZB-Zinsentscheidung an. Zudem gibt es die erste Schätzung für das US-BIP im dritten Quartal. Es könnte morgen also durchaus zu größten Kursausschlägen kommen.

Die Entspannung am Rentenmarkt spiegelte sich heute erneut in leichten Kursgewinnen bei Edelmetallen wie Gold und Silber wider. Der Ölpreis legte trotz eines Anstiegs der US-Lagerbestände kräftig zu.

Unternehmen im Fokus Die Deutsche Bank meldete für das abgelaufene Quartal einen Vorsteuergewinn von 1,6 Milliarden Euro und bestätigte das Margenziel. Die Aktie drehte nach einem schwachen Handelsbeginn ins Plus. Puma konnte den Umsatz und Gewinn im dritten Quartal jeweils zweistellig gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern. Dennoch musste die Aktie heute einen Teil der gestrigen Gewinne wieder abgeben. Symrise hat die Wachstumsprognose nach guten Zahlen erneut angehoben. Anleger quittierten dies mit einem Kursanstieg bis zur 200-Tage-Durchschnittslinie. Die ThyssenKrupp-Tochter Nutrien hat einen Großauftrag an Land gezogen. Die Aktie verbesserte sich daraufhin um über drei Prozent. Uniper bereitete die Marktteilnehmer darauf vor, dass im dritten Quartal ein dicker Verlust verbucht wurde. Die Aktie sackte heute um rund 10 Prozent ab. Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute Wasserstoffindizes wie der Global Hydrogen Index II und der Hydrogen Select sowieder Immobilienaktienindex GPR/HVB Euro Top 50 Real Estate Index. Morgen melden unter anderem Aixtron, Amazon, Anheuser Busch, Apple, Befesa, Beiersdorf, Campari, Clariant, Danone, Deutsche Lufthansa, Drägerwerk, Hello Fresh, Intel, Kion, MTU Aero Engines, Nemetschek, Software AG, T-Mobil US, Totalenergies, Unilever und Wacker Chemie Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal. Wichtige Termine Geldpolitische Sitzung der Bank von Japan

Deutschland: Gfk-Konsumklimaindex 11/22

Eurozone: EZB-Zinssitzung – 1415 Zinsentscheid – 1445 PK mit EZB-Präsidentin Lagarde

Deutschland: DIW Konjunkturbarometer

USA: Auftragseingang Langlebige Güter, September

USA: BIP Q3, erste Schätzung

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW42 Chart: DAX® Widerstandsmarken: 13.170/13.440/13.700/13.920 Punkte Unterstützungsmarken: 12.100/12.300/12.540/12.650/12.930 Punkte Der DAX® schlich heute an der Oberkante des Bollinger Bands weiter nach oben und näherte sich dem Kreuzwiderstand zwischen 13.170 und 13.200 Punkten. Gelingt der Ausbruch über diese Zone ist der seit Jahresbeginn gebildete Abwärtstrend nach oben durchbrochen. Damit eröffnet sich die Chance auf eine Fortsetzung des Trends bis 13.440 Punkte. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 12.650 und 12.930 Punkten eine Unterstützungszone. DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 24.08.2021 – 26.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 27.10.2014– 26.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Faktorzertifikate Long auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 7,15 15 12.184,062145 12.619,033164 Open End DAX® HB9WK6 9,37 10 11.748,955385 12.402,197304 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.10.2022; 17:35 Uhr Faktorzertifikate Short auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WKA 3,02 -15 13.922,343496 13.486,574145 Open End DAX® HB9WKB 1,11 -20 13.704,790116 13.378,616111 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.10.2022; 17:35 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 27.10.: DAX steigt weiter. EZB, Apple und Amzazon im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).