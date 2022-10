Verbrauchervertrauen in Frankreich steigt überraschend

PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in Frankreich hat sich im Oktober überraschend aufgehellt. Der Indikator des Statistikamts Insee stieg zum Vormonat um drei Punkte auf 82 Zähler, wie Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang auf 77 Zähler gerechnet.

Trotz des überraschenden Anstiegs bleibt der Stimmungsindikator weiter auf einem niedrigen Niveau. Wie Insee mitteilte, liegt der Indexwert deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt.

Das Stimmungsbild besserte sich dabei unter anderem mit Blick auf die eigene finanzielle Situation, die allerdings ebenfalls deutlich unter ihrem langjährigen Schnitt bleibt. Die Zahl der Haushalte, die den Zeitpunkt als günstig für das Bilden von Rücklagen betrachten, ging hingegen deutlich zurück.