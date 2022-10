DAX: Vorsicht ist angebracht

Die Deutsche Aktienindex DAX konnte im regulären Xetra-Handel am Mittwoch an der Marke von 13.200 Punkte anklopfen, musste im nachbörslichen Handel jedoch einige Federn lassen. Bei den US-Indizes hat sich intraday nämlich ein gemischtes Bild eingestellt, diese sind zuletzt an markante Hürden herangelaufen und prallen zur Unterseite ab.

Das könnte die Spekulation um einen Rücksetzer beim DAX in den Unterstützungsbereich von zunächst 12.931 Punkten anheizen, nur knapp darunter verläuft auch schon der EMA 50 bei 12.774 Punkten und wirkt ebenfalls stabilisierend auf das Barometer ein. Eine kurzfristige Abwärtsbewegung wäre jedoch lediglich im Rahmen einer gewöhnlichen Konsolidierung zu sehen.

Größere Verkaufssignale gehen erst unterhalb von 12.400 Punkten aus dem Chart hervor, Abschläge auf 12.000 und darunter die Jahrestiefs bei 11.862 Zählern wären dann die Folge. Auf der Oberseite nährt sich der DAX markanten Hürden an, unter anderem den Zwischenhochs aus Mitte September und dem 200-Tage-Durchschnitt verlaufend bei derzeit 13.584 Punkten.

Heute ist der große Tag, an dem die Europäische Zentralbank EZB ihren nächsten Zinsentscheid veröffentlichen wird, dieses Spektakel ist um 14:15 Uhr geplant. Ab 14:30 Uhr startet die dazugehörige Pressekonferenz. Zuvor allerdings dürfen sich Investoren frische Daten zum GfK-Konsumklima für November ab 8:00 Uhr ansehen, erst am späten Nachmittag folgen wie gewohnt Zahlen zu den Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe der USA, diese stehen ab 14:30 Uhr auf der Agenda.