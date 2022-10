EQS-News: DLA Piper ernennt Dr. Kai Bodenstedt und Dr. Martin Haller zu neuen Co-Country Managing Partnern für Deutschland

Emittent / Herausgeber: DLA Piper UK LLP / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

DLA Piper ernennt Dr. Kai Bodenstedt und Dr. Martin Haller zu neuen Co-Country Managing Partnern für Deutschland 27. Oktober 2022 – DLA Piper ernennt mit Wirkung zum 1. November 2022 die beiden Partner Dr. Kai Bodenstedt und Dr. Martin Haller zu neuen Co-Country Managing Partnern in Deutschland. Sie folgen damit Dr. Benjamin Parameswaran, der nach acht sehr erfolgreichen Jahren als Country Managing Partner ebenfalls per 1. November die Rolle des Global Co-Chair Corporate und damit die weltweite Verantwortung für die Corporate Praxis von DLA Piper übernehmen wird. Dr. Kai Bodenstedt kam 2005 zu DLA Piper und ist Partner im Hamburger Büro der Kanzlei. Seit 2014 leitet er die deutsche Praxisgruppe Arbeitsrecht. Unter seiner Führung hat sich die deutsche Praxisgruppe Arbeitsrecht in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt und wurde unter anderem bei den JUVE Awards 2018 als Kanzlei des Jahres für Arbeitsrechts ausgezeichnet. Dr. Kai Bodenstedt berät in seiner arbeitsrechtlichen Praxis vornehmend international tätige Unternehmen und Konzerne zu Restrukturierungen und dem Umgang mit Betriebsräten. Seit 2020 verantwortet er zudem bei DLA Piper in Deutschland die Bereiche HR und Recruiting. Dr. Martin Haller ist Partner der Praxisgruppe Real Estate und im Münchner Büro von DLA Piper tätig. Er trat 2010 in die Kanzlei ein und wurde 2016 zum Partner ernannt. Dr. Martin Haller ist Real Estate Sector Head Germany, Mitglied des International Real Estate Sector Steering Committee und leitet zudem die internationale Real Estate Development Group bei DLA Piper. Im Jahr 2020 war er maßgeblich am Gewinn des JUVE Awards als Kanzlei des Jahres für Immobilien- und Baurecht beteiligt. Innerhalb der Praxisgruppe Real Estate berät Dr. Martin Haller zu Immobilientransaktionen und Projektentwicklung. Neben nationalen und internationalen Immobilieninvestoren zählen auch deutsche regulierte Fonds und Immobilienentwickler zu seinen Mandanten. „Wir freuen uns sehr, dass wir künftig gemeinsam als Co-Country Managing Partner DLA Pipers Erfolgskurs in Deutschland weiter vorantreiben dürfen. Dabei werden wir auch weiterhin die geeigneten Rahmenbedingungen schaffen, um unseren Mandantinnen und Mandanten die bestmöglichen Beratungsleistungen zu bieten und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. Auf diese Weise werden wir weiter wachsen und unsere Position als ein integraler Teil einer der führenden globalen Wirtschaftskanzleien weiter ausbauen“, so Dr. Kai Bodenstedt und Dr. Martin Haller zu ihrer Ernennung. Dr. Jan Geert Meents, Managing Director UK & Europe bei DLA Piper, ergänzt: „Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Dr. Benjamin Parameswaran für seine sehr erfolgreiche Arbeit als Country Managing Partner für Deutschland in den vergangenen acht Jahren zu danken. Unter seiner Führung hat sich die deutsche Praxis von Jahr zu Jahr mit großem Erfolg konsequent weiterentwickelt. Gleichzeitig wünsche ich Dr. Kai Bodenstedt und Dr. Martin Haller viel Erfolg für ihre neuen Aufgaben. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie DLA Piper in Deutschland zukünftig sehr erfolgreich führen werden. Dabei können sie auf die volle Unterstützung der deutschen und internationalen Partnerschaft vertrauen.“ Über DLA Piper DLA Piper zählt mit Büros in über 40 Ländern in Afrika, Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten sowie Nord- und Südamerika zu den weltweit führenden Wirtschaftskanzleien. In Deutschland ist DLA Piper an den Standorten Frankfurt, Hamburg, Köln und München mit mehr als 250 Anwältinnen und Anwälten vertreten. In bestimmten Jurisdiktionen können diese Informationen als Anwaltswerbung angesehen werden. Weitere Informationen unter: www.dlapiper.com Kontakt Rolf Kopel, Senior PR & Communications Manager, DLA Piper Tel.: +49 69 271 33 368 oder E-Mail: rolf.kopel@dlapiper.com Ann-Christin Schiller, PR & Communications Coordinator, DLA Piper Tel.: +49 69 271 33 374 oder E-Mail: ann-christin.schiller@dlapiper.com

