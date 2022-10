EQS-News: SYNLAB AG: SYNLAB und Microba verstärken gemeinsame Expertise und erweitern strategische Zusammenarbeit im Rahmen des fortschrittlichen myBIOME-Test zur Mikrobiom-Analyse im Darm

EQS-News: SYNLAB AG / Schlagwort(e): Kooperation/Markteinführung

SYNLAB AG: SYNLAB und Microba verstärken gemeinsame Expertise und erweitern strategische Zusammenarbeit im Rahmen des fortschrittlichen myBIOME-Test zur Mikrobiom-Analyse im Darm



SYNLAB und Microba verstärken gemeinsame Expertise und erweitern strategische Zusammenarbeit im Rahmen des fortschrittlichen myBIOME-Test zur Mikrobiom-Analyse im Darm 2020 in Spanien und Kolumbien auf den Markt gebracht ist myBIOME eine innovative Untersuchung des Mikrobioms im Darm und beruht auf einer Technologie, die von Microbas führenden Forschern auf dem Gebiet der mikrobiellen Analyse entwickelt wurde.

Die Kombination aus hochmoderner und umfassender metagenomischer Sequenzierung und evidenzbasierten Reporting ermöglicht eine präzise Darstellung des Mikrobioms im Darm.

myBIOME liefert eine umfassende Analyse der Zusammensetzung und Funktionsweise des individuellen Mikrobioms im Darm und leitet personalisierte Behandlungs- und Ernährungsempfehlungen ab.

Verbraucher und Mediziner profitieren gleichermaßen von der umfassenden myBIOME-Analyse des Mikrobioms im Darm, durch welche die Ursache für unterschiedlichste Gesundheits-beschwerden erkannt werden kann.

Jetzt erweitern SYNLAB und Microba die Verfügbarkeit in Europa und Lateinamerika durch einen noch breiteren Vertrieb und ein gestärktes Marktangebot. SYNLAB, Marktführer im Bereich medizinischer Diagnostik und Spezialtests in Europa, und Microba Life Sciences (Microba), weltweit führend in der Analyse komplexer Mikrobiome im Darm, bauen ihre strategische Zusammenarbeit aus und erweitern das Angebot und die geografische Verfügbarkeit des Mikrobiom-Tests myBIOME in Europa und Lateinamerika. Nach dem Erfolg auf dem spanischen und kolumbianischen Markt und vor dem Hintergrund der wachsenden Nachfrage nach personalisierter Präzisionsdiagnostik wird der Test zukünftig auch über Gesundheitsdienstleister und direkte Vertriebskanäle für Verbraucher zugänglich sein. "Wenn die mikrobielle Zusammensetzung, Verteilung und Aktivität im Darm unausgeglichen ist, hat dies einen direkten Einfluss auf die Gesundheit und wird mit chronischen Krankheiten in Verbindung gebracht, darunter gastrointestinale, entzündliche, metabolische, neurologische und kardiovaskuläre Erkrankungen", sagt Dr. Michael Morris, Leiter Genetik bei SYNLAB Schweiz. "Im Vergleich zu anderen aktuell erhältlichen Tests für metagenomische Sequenzierungen zeichnet sich myBIOME durch die höchste Genauigkeit und Vollständigkeit aus und ermöglicht dadurch eine umfassende, hochdifferenzierte und anwendungsspezifische Analyse des Mikrobioms im menschlichen Darm." Mittels NGS (Next-Generation Sequencing) analysiert myBIOME das gesamte Genmaterial (DNA) in einer Stuhlprobe und generiert ein hochsensibles, hochauflösendes Bild der zugrundeliegenden Mikroorganismen. Auf Basis bahnbrechender von Microba entwickelter Technologie erkennt, identifiziert und charakterisiert myBIOME alle Arten (Bakterien, Archaeen, Pilze, Protisten) der vorhandenen Mikroorganismen und kann somit auch die Funktionsweise des Mikrobioms ermitteln. Dadurch erlaubt der Testbericht eine personalisierte Analyse und Ernährungsempfehlungen, die Patienten dabei hilft ihre Gesundheit zu verbessern und ihre Lebensqualität zu steigern. "Weltweit bietet SYNLAB medizinische Spitzenleistungen an und ich freue mich, dass nun noch mehr Kunden und Patienten von diesem zuverlässigen Mikrobiom-Test profitieren werden", sagt Dr. Marta Llopis, Spezialisitin für myBIOME und Mikrobiom-Analysen bei der SYNLAB Gruppe. "myBIOME hilft beispielsweise dabei, ein Ungleichgewicht beim mikrobiellen Genom zu identifizieren oder erkennt eine übermäßige Präsenz von nicht-intestinalen Spezies. Besonders bei diffusen Symptomen hat myBIOME dadurch bereits in vielen Fällen geholfen, die Ursache von Gesundheitsbeschwerden zu ermitteln.“ Weitere Informationen: Medienkontakt:

Diana Tabor, FTI Consulting +49 (0) 151 466 938 56

media-contact@synlab.com Über SYNLAB Die SYNLAB-Gruppe ist führend im Bereich medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Die Gruppe bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.

Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patient*innen und Kund*innen bei.

SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Die Gruppe verstärkt ihr Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Rund 30.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 Mediziner*innen, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei.

SYNLAB führte im Jahr 2021 ca. 600 Millionen Labortests durch und erzielte einen Umsatz von 3,76 Mrd. €.

Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com

Weitere Informationen zu myBIOME finden Sie unter www.mybiome.health Über Microba Microba Life Sciences (ASX: MAP) ist ein Präzisionsmikrobiom-Unternehmen mit dem Ziel, die menschliche Gesundheit zu verbessern.

Mit seiner weltweit führenden Technologie zur Messung des menschlichen Darmmikrobioms treibt Microba die Entwicklung neuartiger Therapeutika für wichtige chronische Krankheiten voran und bietet Forscher*innen, Ärzt*innen und Verbraucher*innen weltweit Diagnostikdienstleistungen für das Darmmikrobiom an.

Durch Partnerschaften mit führenden Organisationen treibt Microba die Erkennung neuer Zusammenhänge zwischen dem Mikrobiom und der Gesundheit beziehungsweise Erkrankungen voran, um neue Gesundheitslösungen zu entwickeln.

