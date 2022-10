Honeywell: Bullen machen mächtig Druck

Seit einem Kursstand von 236,86 US-Dollar aus August letzten Jahres blickt die Honeywell-Aktie auf einen intakten Abwärtstrend zurück, innerhalb dessen es bis Mitte Juli dieses Jahres auf 167,00 US-Dollar abwärts ging. Nach einem kurzen Zwischenanstieg an 204,00 US-Dollar kam es im Oktober zu einem erneuten Schwächeanfall und Rückfall auf die Jahrestiefs. Von dort aus konnte sich die Aktie jedoch dynamisch zur Oberseite lösen und versucht sich nun am laufenden Abwärtstrend. Sollte dieses Unterfangen gelingen, würde damit ein mittelfristiges Kaufsignal mit einer entsprechenden Trendwende einhergehen.

Triggermarke im Fokus

Um den Abschluss des Doppelbodens endgültig in die Wege zu leiten, bedarf es eines Wochenschlusskurses mindestens oberhalb von 204,00 US-Dollar. In diesem Fall könnte der laufende Abwärtstrend ein Ende finden und würde erste Zugewinne an 212,00 und darüber in den Bereich von 222,45 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Für dieses Szenario könnten Investoren dann ein Long-Engagement auf die Honeywell-Aktie über entsprechende Zertifikate abschließen. Sollte allerdings die bestehende Seitwärtsbewegung fortgesetzt werden, müsste dieses Verhalten als neutral eingestuft werden. Erst unterhalb der Jahrestiefs würden dem Wertpapier weitere Abschläge in Richtung 160,00 US-Dollar drohen.