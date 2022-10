PayPal - Nächster Schritt in Sachen erfolgreiche Trendewende

Aufgrund der inversen S-K-S-Formation im Verlauf des RSI sowie einem auf historisch niedrigem Niveau erfolgten MACD-Kaufsignal sahen wir im Hochsommer Erholungschancen bei der PayPal-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 3. August). Inzwischen notiert auch die Relative Stärke nach Levy wieder über dem Schwellenwert von 1, d. h. dieser langfristige Indikator signalisiert einen neuen Aufwärtstrend. Von der charttechnischen Seite kommt der Bruch des steilen Abwärtstrends seit Herbst vergangenen Jahres bzw. die Ausprägung einer Flaggenkonsolidierung hinzu. In diesem Kontext kommt dem Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 91,47 USD) eine Schlüsselrolle zu. Ein Spurt über diese Glättungslinie erhöht gleichzeitig die Chancen auf einen erfolgreichen Ausbruch aus der o. g. Flaggenkonsolidierung (obere Begrenzung akt. bei 93,10 USD). Ein erfolgreicher Ausbruch liefert wiederum den Startschuss für eine zweite Erholungsstufe, in deren Verlauf perspektivisch das Aprilhoch bei knapp 123 USD wieder in den Mittelpunkt rückt. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe: So bietet sich die jüngste Aufwärtskurslücke im Tagesbereich (85,96 USD zu 84,60 USD) als Absicherung an.

PayPal (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PayPal

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

