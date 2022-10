Pressestimme: 'Die Glocke' zum Klimaschutz

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Klimaschutz:

"Es ist mittlerweile zum traurigen Ritual geworden, dass auf den regelmäßig stattfindenden Klimakonferenzen hehre Ziele verkündet werden, diese aber bereits auf den Rückflügen der Delegationen geschreddert werden. Zu oft stehen - häufig kurzfristige - wirtschaftliche Interessen dem entgegen, was mit Blick auf die langfristige Klima-Entwicklung dringend nötig wäre. Zudem binden immer andere Themen die öffentliche Aufmerksamkeit, die umfassendes politisches Handeln und schnelle Entscheidungen erfordern, so wie derzeit der Krieg in der Ukraine. Ein zäher Prozess wie der Kampf gegen den Klimawandel gerät da leicht ins Hintertreffen. Zu oft, sind wir ehrlich, sind auch wir nicht bereit, unseren Beitrag zu leisten: der Urlaubsflug, der Fleischkonsum, bei Regen ins Auto statt aufs Rad zu steigen - darauf zu verzichten, ist eben leichter gesagt als getan."/yyzz/DP/he