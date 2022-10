Warum Anleger nachhaltige Anleihen-ETFs nutzen?





Nachhaltiges Investieren mit Aktien gibt es schon seit einigen Jahren, aber bei Anleihen ist dieser Ansatz noch recht neu. Nachhaltige börsengehandelte Anleihenfonds, die einen Index nachbilden (ETFs), sind wegen ihrer niedrigen Kosten und hohen Liquidität für Anleger besonders attraktiv. Zudem bieten sie Informationen dazu, welche Anleihen basierend auf Kriterien wie ESG-Rating, Beteiligung an kontroversen Aktivitäten und CO2-Intensität für den ETF infrage kommen.





Beeindruckendes Wachstum





Innerhalb kurzer Zeit hat sich das verantwortungsvolle Investieren in der Welt der festverzinslichen Anlagen etabliert, wie sich am beeindruckenden Wachstum dieser Anlageklasse ablesen lässt. Statistiken zufolge verzeichnet das weltweit in nachhaltigen Anleihen-ETFs investierte Vermögen enorme Zuwächse. In den sieben Jahren von Januar 2015 bis Dezember 2021 schnellte es von 1,4 Milliarden US-Dollar auf 50 Milliarden US-Dollar hoch – ein Anstieg von 3.682 Prozent! Traditionelle festverzinsliche ETFs verbuchten im gleichen Zeitraum lediglich einen Zuwachs um 403 Prozent von 436 Milliarden US-Dollar auf 1,8 Billionen US-Dollar (1).





Wie können ETFs Anleiheninvestoren helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen?





Drei Eigenschaften im Überblick?





Nachweisliche Resilienz



Nachhaltige Anleihen-ETFs haben sich gegenüber ihren traditionellen Pendants in einem schwierigen Marktumfeld als widerstandsfähiger erwiesen. In sogenannten Risk-off-Phasen, in denen Anleger bestrebt sind, ihr Risiko zu reduzieren, schneiden nachhaltige Anleihen-Indizes besser ab, wie Analysen zeigen. Als mit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 die Risikoscheu bei Anlegern spürbar zunahm, entwickelten sich ESG-Indizes auf diverse festverzinsliche Anlageklassen überdurchschnittlich, darunter Schwellenländeranleihen sowie Investment-Grade- und Hochzinsanleihen aus den USA (2).



Besseres Nachhaltigkeitsprofil



Festverzinsliche ETFs ermöglichen es Anlegern, Nachhaltigkeit in ihre bestehenden Portfolios zu integrieren oder neue Portfolios mit speziellen ESG-Zielen aufzubauen. Sie können beispielsweise von einem Investment-Grade-Anleihenfonds in eine nachhaltige Version umschichten. Allein diese Änderung kann sich erheblich auf die ESG-Bewertung des Gesamtportfolios auswirken. Hierzu ein Beispiel: Ein Anleger hält in seinem Portfolio eine Investment-Grade-Anleihe mit einem relativ hohen Wert von 310 für die Kohlenstoffintensität. Schichtet er von dieser Position in eine nachhaltige Version mit einem Kohlenstoffintensitätswert von 95 um, könnte das den ESG-Wert seines Gesamtportfolios um ca. 10 % verbesser (3), da die nachhaltige Lösung eine viel geringere CO2-Intensität und einen besseren ESG-Score hat.



Niedrige Kosten



Als Einzelanlage bieten ETFs kostengünstig und effizient Zugang zu den Märkten für nachhaltige Anleihenanlagen. Anleger können mit ihnen verstärkt ESG-Faktoren in ihre Portfolios integrieren und diese so resilienter machen. ETFs sind transparent, jederzeit zu Börsenzeiten handelbar und effizient. Sie bieten leichten Zugang zu einer Vielzahl von Anlageinstrumenten und sind eine gute Möglichkeit, Anleihenportfolios nachhaltiger zu gestalten.

Jetzt mehr erfahren

Quellen





BlackRock und Morningstar, Stand: 31.12.2021.



BlackRock, Stand: 31.12.2021. Dieser Aussage liegen die Ergebnisse von Stresstests zugrunde, die das Risk and Quantitative Analysis Team für verschiedene hypothetische Marktszenarien durchgeführt und dabei die Performance der ESG-Indizes mit ihren Mutterindizes verglichen hat. Getestet wurden der USD Investment Grade (IG) ESG Index, repräsentiert anhand des Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index, der USD IG Parent Index, repräsentiert anhand des Bloomberg US Corporate Index, der EUR IG ESG Index, repräsentiert anhand des Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, der EUR IG Parent Index, repräsentiert anhand des Bloomberg Euro Corporate Index, der USD HY ESG Index, repräsentiert anhand des Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Index, der USD HY Parent Index, repräsentiert anhand des Bloomberg US High Yield Index, der EUR HY ESG Index, repräsentiert anhand des Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Index, der EUR HY Parent Index, repräsentiert anhand des Bloomberg Euro High Yield Index, der EM ESG Index, repräsentiert anhand des JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, und der EM Parent Index, repräsentiert anhand des JP Morgan EMBI Global Diversified.



Bloomberg MSCI Index, Stand: 30.12.2021. Basierend auf den Ergebnissen eines Vergleichs des Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (Nachhaltigkeitsindex) mit dem Bloomberg US Aggregate Corporate Bond Index (Mutterindex).





