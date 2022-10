APPLE - Wie werden die Zahlen aufgenommen?

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 144,800 $ (Nasdaq)

Apple gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Oliver Baron hat diese Zahlen in seinem Artikel „APPLE übertrifft die Erwartungen“ bereits erläutert. Ich ergänze diese Erläuterungen im Folgendem mit charttechnischen Aspekten.

Die Apple-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 182,94 USD in einer Korrekturbewegung. Im Tief fiel sie dabei bisher auf 129,04 USD zurück. Im August attackierte der Wert seinen Abwärtstrend seit Januar 2022, scheiterte aber daran. Die folgende Abwärtsbewegung führte die Aktie auf ein Tief bei 134,37 USD.

Zuletzt erholte sich der Wert und durchbrach dabei den Abwärtstrend seit August. In den letzten beiden Tagen kam es aber zu Gewinnmitnahmen. Die Aktie näherte sich dem gebrochenen Abwärtstrend von oben an. Dieser verläuft heute bei 142,83 USD. Aktuell wird die Aktie bei 145,33 USD und damit einigermaßen komfortabel über dem gebrochenen Abwärtstrend getaxt.

Kurze Rally möglich

Die Apple-Aktie könnte in den nächsten Tagen etwas anziehen. Ein Anstieg in den Bereich um 158,84 USD und damit an das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung seit August ist möglich.

Ein Rückfall in den gebrochenen Abwärtstrend würde aber auf eine weitere Abwärtsbewegung hindeuten. In diesem Fall könnte die Aktie auf 129,04 USD oder sogar ca. 125 USD abfallen.

Fazit: Von den großen Techwerten hat einzig Apple mit den Zahlen überzeugt. Dies könnte mit einer mehrtägigen Rally belohnt werden. Eine grundsätzliche Trendwende und damit ein Ende der Korrektur seit Januar deutet sich aber bisher nicht an.

