EQS-News: ALBIS Leasing AG: ALBIS Leasing AG wächst im dritten Quartal im Handels- und E-Bike-Geschäft gegenüber Vorjahr

EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

ALBIS Leasing AG: ALBIS Leasing AG wächst im dritten Quartal im Handels- und E-Bike-Geschäft gegenüber Vorjahr



28.10.2022 / 10:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Neugeschäft wächst in den ersten neun Monaten auf € 80 Mio.

Zufriedenstellende Risikolage im Portfolio, Umfeldindikatoren jedoch deutlich verschlechtert

Projekt „Zukunftsoffensive 2023+“ hat Fahrt aufgenommen

Hamburg, den 28. Oktober 2022. Die ALBIS Leasing AG, (WKN: 656940, ISIN: DE0006569403), Hamburg, setzt ihre stabile Geschäftsentwicklung mit leichtem Wachstum im Neugeschäft auch im dritten Quartal des Jahres fort.



Das Neugeschäftsvolumen in den ersten neun Monaten wurde auf € 79,6 Mio. gesteigert – dies entspricht einem Anstieg von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und liegt damit leicht über Planniveau. Auf Quartalssicht liegt das Neugeschäftsvolumen bei € 26,5 Mio. Das Handelssegment verzeichnete mit knapp 12 Prozent ein deutliches Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal und schließt damit an den Trend der Vorquartale an. Im Handelskanal konnten weitere attraktive Kooperationen, unter anderem mit einem namhaften deutschen Mittelständler, geschlossen werden.



Ebenso trug die Produktgruppe E-Bike mit einer leichten Steigerung des Neugeschäfts von rund 4 Prozent zur positiven Entwicklung bei – erwartungsgemäß wurde saisonal bedingt das Wachstum aus dem zweiten Quartal des Jahres nicht erreicht.



Aus dem Neugeschäft wurden insgesamt 16.252 Verträge (Vorjahr 12.096) abgeschlossen.



Das Projekt „Zukunftsoffensive 2023+“ hat Fahrt aufgenommen. Beispielsweise wurde am Standort Hamburg ein „New Work“-Konzept eingeführt für ein intensiveres Miteinander und kürzere Abstimmungswege. Weiter wurden, neben der Schließung des Standorts Köln, die Strukturen deutlich vereinfacht. „Hierdurch werden wir merklich schneller in unseren Entscheidungswegen für unsere Kunden und Partner“, so Andreas Arndt, Vorstand. Die Maßnahmen werden sich außerdem nachhaltig positiv auf die Kostenstruktur auswirken. Hiermit begegnet ALBIS auch den durch die Inflation gestiegenen allgemeinen Kosten.



“Wir blicken nach unserem ersten Jahr im Vorstand mehr als zufrieden auf die Leistung des Teams ALBIS zurück", so Sascha Lerchl, Sprecher des Vorstands.



Im vierten Quartal wird ALBIS den Fortschritt der „Zukunftsoffensive 2023+“ weiter mit voller Kraft vorantreiben.



Angesichts der sich verschlechternden gesamtwirtschaftlichen Indikatoren im Spannungsfeld von Inflation, Energiekrise und Rezessionserwartungen beobachtet ALBIS die Entwicklung ihres Portfolios fortlaufend und intensiv; bislang werden noch keine Verschlechterungen in der Zahlungsbereitschaft verzeichnet.



Auf Basis der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres erwartet ALBIS auf Gesamtjahressicht weiterhin einen stabilen Geschäftsverlauf zwischen € 95 und 105 Mio. und damit auf Niveau des Vorjahres.



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing AG

Anke Thielemann

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 401

M +49 (0) 173 8581291

anke.thielemann@albis-leasing.de Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:ALBIS Leasing AGAnke ThielemannIfflandstraße 422087 HamburgT +49 (0) 40 808100 401M +49 (0) 173 8581291anke.thielemann@albis-leasing.de

28.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com