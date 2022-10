INTEL - Zahlen übertreffen niedrige Erwartungen, Aktie nachbörslich mit 5%-Plus

Intel Corp. - WKN: 855681 - ISIN: US4581401001 - Kurs: 26,270 $ (Nasdaq)

Intel übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,59 die Analystenschätzungen von $0,34. Umsatz mit $15,3 Mrd. unter den Erwartungen von $15,43 Mrd.

Intel mit Downside-Guidance für das vierte Quartal. Sieht ein EPS von 0,20 Dollar (Konsens 0,68) und einen Umsatz von 14-15 Milliarden Dollar (Konsens 16,43 Mrd). Quelle: stock3 News

Man hat aufgrund der Absatzflaute am PC- und Chipmarkt auf Seiten der Analysten die Messlatte für Intel anscheinend schon so niedrig gelegt, dass ein Limbo kaum mehr möglich war. Vielmehr konnten die niedrigen Erwartungen gestern übertroffen werden. Damit könnte eine mit den Zahlen und dem IPO von Tochter Mobileye doch sehr ereignisreiche Woche mit dem Ausblick auf einen 3-Milliarden-USD-Sparkurs und ein weiteres schwaches viertes Quartal halbwegs versöhnlich enden.

INTEL - Aktie bleibt kurzfristig auf Erholungskurs

Die Aktie selbst stieg in der Nachbörse auf fast 28,00 USD und könnte mit einer ähnlich positiven Eröffnung weiter an einer kurzfristigen Erholung arbeiten.

Denn übergeordnet befindet sich der Wert nach einem riesigen bärischen Doppeltop und einem geradlinigen Einbruch um rund 65 % seit dem Allzeithoch vom 24.01.2020 bei 69,29 USD natürlich weiter in einem immensen Abwärtstrend. Zuletzt war die Aktie sogar unter das Kursziel bei 27,68 USD an den Support bei 24,87 USD eingebrochen. An diesem Tief aus dem Jahr 2015 konnte der Wert aber eine Erholung starten.

Dieser kleine Anstieg trifft jetzt bei 27,68 USD auf eine erste signifikante Hürde, die heute im regulären Handel übersprungen werden könnte. Die Folge wäre eine Erholung bis 29,40 USD und die knapp darüber liegende Abwärtstrendlinie. Sollte der Bereich um 29,60 USD auch überwunden werden, könnte der Anstieg direkt bis 31,30 und darüber 32,50 - 33,23 USD führen.

Abgaben unter das Jahrestief bei 24,59 USD würden dagegen natürlich für die Fortsetzung des Abwärtstrends sprechen. Dessen nächstes kurzfristiges Ziel läge bei 23,20 USD. Mittelfristig könnte ein Einbruch bis 18,75 USD folgen.

Intel Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)