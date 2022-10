Japans Notenbank sieht keine Notwendigkeit für baldige Zinserhöhung

TOKIO (dpa-AFX) - Japans Notenbank sieht trotz einer steigenden Inflation vorerst keine Notwendigkeit für eine geldpolitische Straffung. Eine baldige Zinserhöhung oder ein Ausstieg aus den Anleihekäufen sei nicht notwendig, sagte Notenbankpräsident Haruhiko Kuroda am Freitag in Tokio auf der Pressekonferenz nach der Zinsentscheidung. Zuvor hatte die Zentralbank ungeachtet steigender Inflation und der Schwäche des Yen an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festgehalten.

In Japan bleiben die Leitzinsen damit weiter an der Nullmarke. Die Inflation hatte zuletzt im September bei 3,0 Prozent gelegen. Die Teuerungsrate ist zwar deutlich niedriger als in vielen anderen Industriestaaten, für japanische Verhältnisse aber recht hoch./jkr/jsl/jha/