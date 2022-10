NASDAQ100 und S&P500 - Jahresendrally laufen, Dynamik ist da

S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 3.901,06 Pkt (S&P)

Hier ein Vorher/Nachher-Vergleich. Links die Charts zum Zeitpunkt der Rallyansage, rechts die aktuellen Charts. Reminder: "Im Nasdaq100 wird eine Erholung in Richtung 12.850, im S&P500 in Richtung 4.100 Punkte wahrscheinlich." In beiden Indizes kann es auch zu Overshoots kommen, also zu einem überschießenden Kursverhalten über besagte Zielmarken. Eines ist aber auch klar: Bisher handelt es sich lediglich um Kountertrendrallys, um temporäre Erholung innerhalb intakter mittelfristiger Abwärtstrendkanäle! Auf Stock3 Terminal habe ich eben eine Analyse vom SOX veröffentlicht. Dieser Index mit seinen hochzyklischen Komponenten, fungiert phasenweise als guter Vorlaufindikator: Link

NASDAQ100 und S&P500 - Jahresendrallys möglich!

15:58 Uhr, 23.10.2022

Die Prognoseskizzen kennt ihr (PROMAX und PLUS-Abonnenten) seit Donnerstag vergangener Woche. Hier der Reminder:

- Gutes Volumen + Bullische Divergenzen - Positives saisonales Zeitfenster - Am 8. November die Midterm-Wahlen. Die Bidenadministration gibt alles, um im Vorfeld gute Bedingungen für einen Wahlsieg der Demokraten zu schaffen. Die Briten wurden bearbeitet, das Konjunkturprogramm zurückzunehmen. Strategische Ölreserven werden weiter angezapft, um den Benzinpreis unter Druck zu bringen. Eigentlich sollte auch die OPEC+ ihren Teil beitragen, aber die widersetzte sich.

Der Nasdaq100 versucht die Unterstützung bei 11.040 Punkten zu verteidigen, der S&P500 seine analoge Unterstützung bei 3.730 Punkten. Indikatorentechnisch haben sich bullische Divergenzen aufgebaut. Im Nasdaq100 wird eine Erholung in Richtung 12.850, im S&P500 in Richtung 4.100 Punkte wahrscheinlich.

Nasdaq-100

S&P 500

