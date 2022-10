Intel Long: 43 Prozent Chance!

Intel öffnete am vergangenen Donnerstag, den 27. Oktober nachbörslich seine Bücher zum dritten Quartal 2022. Der Chipkonzern wird hart vom Abschwung des PC-Marktes getroffen und greift zu umfangreichen Sparmaßnahmen. Diese Ankündigung goutierten die Marktteilnehmer mit einem Kursplus von 10,66 Prozent am darauffolgenden Freitag. Im dritten Quartal fiel der Konzernumsatz im Jahresvergleich um 20 Prozent auf 15,3 Milliarden US-Dollar. Unterm Strich brach der Gewinn sogar um 85 Prozent auf eine Milliarde US-Dollar ein. Im kommenden Jahr will Intel nun die Kosten um drei Milliarden US-Dollar senken und peilt bis Ende 2025 jährliche Einsparungen von acht bis zehn Milliarden US-Dollar an. Nicht nur der PC-Markt leidet unter einem Rückgang von 15 Prozent, auch beim Geschäft mit Rechenzentren musste Intel eine Schrumpfung um 27 Prozent verkraften.

Zum Chart

Am 13. Oktober 2022 notierte die Aktie von Intel am partiellen Tief bei 24,59 US-Dollar. Auf diesem Niveau wurde der Titel auch schon im Juni 2013 gehandelt. Dies verdeutlicht am besten das Ausmaß des im April 2021 losgetretenen Abschwungs der Aktie des Chipkonzerns. Die Kursentwicklung von Intel hat im Jahr 2022 bis dato mehrere Rücksetzer durchlaufen. Der erste erfolgte nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 26. Januar 2022, wo der Kurs mit einem Abschlag von 7 Prozent auf 46,30 US-Dollar reagierte. Ab Anfang April 2022 erodierte der Kurs erdrutschartig bis auf das partielle Tief bei 24,59 US-Dollar. Von diesem Tief konnte sich der Kurs bis zum vergangenen Freitag um 18,45 Prozent erholen. Möglicherweise war dies der Beginn einer Bodenbildung oder sogar einer Trendwende. Das erwartete KGV 2022 ist mittlerweile auf 10,67 gesunken. Beim Gewinn pro Aktie ist für das Jahr 2023 eine Delle von 31 Prozent eingeplant. 2024 sollte der Gewinn wieder um 23 Prozent auf 2,08 US-Dollar steigen und zu einem erwarteten KGV von aktuell 12,50 führen.