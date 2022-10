Amgen - Ein lehrbuchmäßiger Ausbruch

Einer unserer Lieblingsansätze verknüpft das Konzept der Relativen Stärke (Levy) mit charttechnischen Konsolidierungsformationen. Konkret wird in trendstarke Aktien investiert, nachdem diese eine Atempause durchlaufen haben. Während die Relative Stärke ein Engagement in Richtung des übergeordneten Trends gewährleistet, signalisiert die Auflösung des Korrekturmusters, dass besagter Trend wieder Fahrt aufnimmt. Ein Lehrbuchbeispiel für unseren Handelsansatz liefert derzeit die Amgen Aktie. Mit einem Mini-Aufwärtsgap (254,70/254,90 USD) ist der Biotechtitel über den Korrekturtrend der letzten gut zwei Jahre (akt. bei 256,51 USD) gesprungen. Parallel wird der beschriebene Ausbruch durch das jüngste Einstiegssignal seitens des MACD untermauert. Als zusätzliches Argument können Anlegerinnen und Anleger auf der Habenseite verbuchen, dass der Titel in Schlagdistanz zum bisherigen Allzeithoch bei 276,69 USD) notiert. Dieses Level steckt nun das nächste Anlaufziel ab. Perspektivisch winkt sogar ein Vorstoß in „uncharted territory“. Eine enge Absicherung auf Basis des Augusthochs (254,16 USD) gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Amgen (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Amgen

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.