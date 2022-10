DAX: Märkte hochgeschossen

Trotz eines katastrophalen Ausblicks zahlreicher Schwergewichte unter den Technologiewerten schafften es die Aktienmärkte am Freitag geschlossen nach oben zu tendieren und wichtige Niveaus zurückzuerobern. Allerdings bleibt die laufende Erholung lediglich als technische Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste zu bewerten.

Für den DAX könnte dies weiteres Aufwärtspotenzial zunächst in den Bereich von 13.585 Punkte bedeuten, höhere Gewinne als 13.697 Punkte werden dem Index allerdings nicht zugetraut. Von da an sollte anschließend mit einem neuerlichen Schwächeanfall mindestens auf 12.500 Punkte gerechnet werden.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan mit seinen Einzelhandelsumsätzen aus September und Zahlen zur Industrieproduktion in der Nacht zum Montag vorgelegt, dem haben sich die Chinesen mit dem Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und dem Dienstleistungssektor per Oktober angeschlossen.

Deutschlands Einzelhandelsumsätze per September stehen in wenigen Minuten auf der Agenda, entscheidend werden die Verbraucherpreise der Eurozone per Oktober (Vorabschätzung) um 11:00 Uhr ausfallen. Ab 14:45 Uhr stehen die USA mit dem Chicago-Einkaufsmanagerindex per Oktober in den Startlöchern.