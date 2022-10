Deutsche Digitalbranche pessimistischer für Zukunft

Die deutsche Digitalwirtschaft rechnet für die kommenden Monaten mit einer Verschlechterung ihrer Lage.

Der Index für die Geschäftserwartungen sei im Oktober um rund drei auf minus 18,4 Punkte gefallen, teilte der Branchenverband Bitkom am Montag mit. Die aktuelle Lage beurteilten die Firmen dagegen optimistischer. Das Teil-Barometer sei um vier auf plus 34,9 Zähler gestiegen. Der Gesamtindex für den Sektor sei mit plus 6,5 Stellen fast unverändert.

Der Ifo-Index, der die Stimmung in den Chefetagen sämtlicher deutscher Unternehmen widerspiegelt, ging auf 83,3 Punkte zurück. Die Erwartungskomponente gab auf 75 Zähler und das Barometer für die aktuelle Lage auf 92,4 Stellen nach.