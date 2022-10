Dow: Nur kurz am EMA 50 geschnuppert

In den letzten Wochen hat Dow im Bereich von 43,00 US-Dollar einen hoffnungsvollen Doppelboden ausgebildet, in der abgelaufenen Handelswoche gelang es schließlich über den EMA 50 auf 48,55 US-Dollar zuzulegen. An der Hürde von 48,27 US-Dollar aus Mitte Juli ist der Wert bislang noch nicht vorbeigekommen. Sollten sich bullische Marktteilnehmer nicht weiter ins Zeug legen, könnte der kurzfristige Ausflug über den EMA 50 tatsächlich nur sehr kurzer Natur gewesen sein und würde Rückfallrisiken zurück an die Jahrestiefs bereithalten. Der aktuelle Unterstützungsbereich um 46,73 US-Dollar sollte daher einer sehr engmaschigen Beobachtung unterzogen werden, um die richtigen Rückschlüsse für die nächsten Wochen ziehen zu können. Es bleibt also spannend, in welche Richtung Dow in Zukunft marschieren wird.

Schwierige Ausgangslage

Solange die Aufwärtstrendverläufe durch die Aufrechterhaltung der Unterstützung um 46,73 US-Dollar intakt bleiben, sind weitere Gewinne an 49,62 und schließlich den zentralen Widerstand um 52,00 US-Dollar weiter möglich. Hierzu sollte jedoch der Boden um 46,73 US-Dollar nachhaltig zementiert werden. Ein Bruch dieser Unterstützung würde nämlich sofortige Rückfallrisiken auf 46,00 und darunter 44,90 US-Dollar auslösen. Im Zweifel müssten noch einmal die Jahrestiefs um 43,04 US-Dollar als Unterstützung einspringen.