Livestream ab 15.15 Uhr: Wochenausblick – Fed-Zinsentscheid und Berichtssaison

Alle Augen dürften am Mittwoch in die USA gerichtet sein. An diesem Tag findet der nächste Zinsschritt der US-Notenbank Fed statt. Um wieviel wird Jerome Powell den Leitzins erhöhen und wie reagieren die Märkte im Vorfeld darauf? Des Weiteren werden in kommenden Tagen einige Konzerne ihre Quartalsberichte vorlegen. Dies sind die Themen in unserem heutigen Livestream.